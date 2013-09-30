Кредитные отчёты по своим счетам можно будет отслеживать онлайн

Новости Беларуси. Белорусы смогут изучить свою кредитную историю в Интернете. Это предусмотрено постановлением Национального банка Республики Беларусь, которое вступит в силу в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас, чтобы узнать такие сведения о себе, нужно лично обратиться в подразделение главного финансового учреждения страны. А они есть только в Минске и областных центрах, что ограничивает право людей ознакомиться со своими кредитными отчётами. Теперь их разместят в виде электронных документов на web-портале.