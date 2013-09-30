В ноябре будет представлен план второй взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта «Минск»

Новости Беларуси. Главная воздушная гавань страны освоит новые просторы. Уже в ноябре архитекторы представят план второй взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта «Минск». После его утверждения специалисты приступят к строительно-монтажным работам.

Расширение небесного причала – это совместный проект Беларуси и Китая. Обсуждается сейчас и вопрос доставки пассажиров в аэропорт. Сравнительно скоро добраться до пункта назначения можно будет еще и по железной дороге, сообщили в программе .

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это или электричка, если мы электрифицируем, или дизель-поезд, если мы не электрифицируем. Будет в ближайшее время сделан доклад с представлением определенных схем. У нас нет проблем по существующим линиям отправить после модернизации инфраструктуры подвижной состав в 2014 году в аэропорт через станцию «Шеметово». И дальше, как вариант, отклонение на определенном этапе, когда пассажиропоток наберет темп, отклонение небольшого участка пути, чтобы подойти прямо к строящимся терминалам.

Еще один вопрос – внедрение системы лоу-кост, то есть дешевых авиаперелетов – пока остается открытым. Зато национальный перевозчик прорабатывает пути снижения стоимости билетов. Так, в первой половине 2014 года компания обзаведется двумя новыми самолетами, а расширение парка, безусловно, залогом снижения себестоимости билетов.