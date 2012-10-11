Студенты из Беларуси получили $150 000 от английских инвесторов на развитие бизнес-проекта

Новости Беларуси. Белорусы Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк приняли участие в британском телевизионном шоу и выиграли 90 тыс. фунтов (почти $150 тыс.) на реализацию собственного проекта.

Телевизионный конкурс «Логово драконов» существует во многих странах мира. Его цель – помочь молодым предпринимателям с креативными идеями организовать собственный бизнес. В роли «драконов» – члены жюри, они же инвесторы, лица заинтересованные в перспективном проекте. За победу в данном конкурсе даётся 90 тыс. фунтов (около $150 тыс.), которые идут на «раскрутку» бизнеса.

Белорусы представили на суд «драконов» проект по использованию велосипедных колёс в качестве рекламного носителя. На спицы колес устанавливаются 4 светодиодные полоски, порядком свечения которых управляет программа. Вращение колес создает своеобразное световое табло, на котором можно представить любые тексты и изображения.

По словам Артема Ставенко, подобная реклама – эффективное средство для повышения узнаваемости бренда. На использование велосипедов в качестве носителей рекламы ребят вдохновил тот факт, что лондонцы еженедельно совершают до 400 тысяч велосипедных поездок.

Артём Ставенко:

В Европе наблюдается настоящий велосипедный бум. В Великобритании это двойне актуально, поскольку на Олимпиаде наибольшее количество медалей выиграла велосипедная команда. Тут все помешаны на велосипедах. Плюс в Европе повышается интерес к энергоэффективности, и все пересаживаются на велосипеды.



Оба белорусских «изобретателя» – обладатели грантов на образование, сейчас получают докторскую степень в британских университетах. Артем Ставенко сейчас учится в Университетском колледже Лондона, его партнер по бизнесу Кирилл Чикеюк – в Оксфордском университете. Артем изучает тему газовых отношений между Россией и Европейским союзом, исследовательская работа Кирилла связана с биомедицинской инженерией.



Обещанные в качестве инвестиций 90 тысяч фунтов белорусы пока не получили. После телешоу рекламная кампания проходит этап проверки. Кроме того, ребята наладили сотрудничество, еще с одной итальянской компанией в Турине.



Напомним, в июле нынешнего года студент БГЭУ Николай Побаль победил в главном турнире Европейского покерного тура в Барселоне и выиграл миллион евро. Белорус преодолел рекордное для этого турнира число соперников в 1 тысячу 82 игрока. Европейский покерный турнир длился шесть дней. Сразу после победы белорусский парень получил чек на €1.007.550 и часы HD3 Slide стоимостью $5 тыс., к слову, такие же у нынешнего премьера России Дмитрия Медведева. Победа Николая Побаля в турнире взорвала «покерную» общественность.