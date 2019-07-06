«Отмечали от мала до велика»: воспоминания ветерана об освобождении Житковичей в 1944-м

Новости Беларуси. Житковичи празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 6 июля 1944-го в город победоносно вошли бойцы сразу двух стрелковых дивизий 1-го Белорусского фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их составе был Борис Малиновский. Сейчас ветерану 97 лет, он живет в Киеве. За время Великой Отечественной Борис Николаевич был дважды ранен. Прошел путь от рядового артиллериста до командира батареи. Самым ярким моментом в его памяти и сейчас остается день, когда Житковичи встречали освободителей.

Борис Малиновский, участник боев за освобождения Беларуси:

Вот эта награда за освобождение. У меня порядочно здесь наград. Когда солдата отмечает народ, это высшая награда. Отмечали Житковичи от мала до велика.

Рядом со мной один солдат из соседней дивизии. Я гляжу – он плачет. На меня посмотрел, говорит: «Ты знаешь, настолько это трогательно…» Это действительно так.