В Беларуси 6 июля проходит первая резервная сдача ЦТ

Новости Беларуси. Всего для прохождения экзамена вне общего потока зарегистрирован 1081 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты испытывают знания по 13 предметам. В БГУ для этого задействовано 15 аудиторий. Для сдачи теста сегодня должна была быть уважительная причина. В такой возможности отказывают тем, кого удалили из-за шпаргалок и мобильных телефонов. Эти абитуриенты смогут пересдать ЦТ лишь в следующем году.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Это введено в первую очередь для тех абитуриентов, которые попали в тяжелую ситуацию – болезнь. У нас сегодня абитуриент будет стоя писать из-за травмы позвоночника. Два абитуриента прибыли с серьезными травмами опорно-двигательного аппарата.

Ну и, конечно же, это большой плюс для абитуриентов из Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Таджикистана в силу того, что они не могли прилететь раньше из-за своих выпускных мероприятий. Так что это оправданно и дает свой результат.