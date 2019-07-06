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В Беларуси 6 июля проходит первая резервная сдача ЦТ

06 июля 2019 11:49
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Новости Беларуси. Всего для прохождения экзамена вне общего потока зарегистрирован 1081 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 6 июля проходит первая резервная сдача ЦТ-1

Абитуриенты испытывают знания по 13 предметам. В БГУ для этого задействовано 15 аудиторий. Для сдачи теста сегодня должна была быть уважительная причина. В такой возможности отказывают тем, кого удалили из-за шпаргалок и мобильных телефонов. Эти абитуриенты смогут пересдать ЦТ лишь в следующем году.

В Беларуси 6 июля проходит первая резервная сдача ЦТ-4

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:
Это введено в первую очередь для тех абитуриентов, которые попали в тяжелую ситуацию – болезнь. У нас сегодня абитуриент будет стоя писать из-за травмы позвоночника. Два абитуриента прибыли с серьезными травмами опорно-двигательного аппарата.

В Беларуси 6 июля проходит первая резервная сдача ЦТ-7

Ну и, конечно же, это большой плюс для абитуриентов из Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Таджикистана в силу того, что они не могли прилететь раньше из-за своих выпускных мероприятий. Так что это оправданно и дает свой результат.

В Беларуси 6 июля проходит первая резервная сдача ЦТ-10

Сдать ЦТ можно также 8 и 10 июля – это два оставшихся резервных дня. Баллы успеют подсчитать до начала подачи документов в вузы.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Вячеслав Молофеев # Фотофакт

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