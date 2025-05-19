Лукашенко – наследному принцу Омана: мы стали не просто партнёрами, а друзьями

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 19 мая, во Дворце Независимости проводит переговоры с наследным принцем - министром культуры, молодежи и спорта Султаната Оман Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Белорусский Президент обозначил, что отношения нашей страны с Оманом уже вышли за рамки исключительно партнерских и стали дружественными. Обмен происходит по многим предложениям, где можно выстраивать сотрудничество. «Нам очень интересна ваша страна», – сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обозначил, что прежде всего взаимодействие между странами строится в сфере торгово-экономического сотрудничества. И огромный интерес для нашего государства представляет использование портовой инфраструктуры Омана. Сотрудничество по этой части может дать серьезный толчок к развитию совместной торговли и с другими государствами, включая Африку.