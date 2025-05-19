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Лукашенко – губернатору Красноярского края: мы неплохо сотрудничаем

19 мая 2025 08:26
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Лукашенко – губернатору Красноярского края: мы неплохо сотрудничаем-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 19 мая, во Дворце Независимости встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что сотрудничество Беларуси и крупнейшего региона Российской Федерации развивается хорошо. Об этом говорит и рост товарооборота. «В районе 200 млн долларов мы всегда находимся», – обозначил Лукашенко.

Белорусский лидер также обозначил основные направления сотрудничества нашей страны с этим российским регионом. Речь идет о поставках техники, в том числе грузовой, оборудования для горнорудной промышленности, лифтового оборудования, участие в программах обновления парка автотранспортных предприятий. Сюда входит и сотрудничество в области АПК, поставки сельхозтехники, сотрудничество в строительной сфере.

Александр Лукашенко обратил внимание, что партнеры прекрасно знают возможности Республики Беларусь. Если наша страна может подставить плечо и работать совместно на перспективу, то мы к этому готовы.

Красноярский край – крупнейший регион РФ, который по своей площади больше очень многих стран мира (2,3 млн км²).

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко

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