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«Открытый разговор на любые темы». Азарёнок и Протасевич пообщались со студентами-медиками

01 октября 2024 13:39
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Политика, историческое прошлое, ситуация за рубежом. Закрытых тем для обсуждения 1 октября не было в Белорусском государственном медицинском университете. В роли спикеров диалоговой площадки выступили политический обозреватель нашего телеканала Григорий Азаренок и Роман Протасевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Открытый разговор на любые темы». Азарёнок и Протасевич пообщались со студентами-медиками-2

В августе 2020-го они были по разные стороны баррикад. Оценка происходящему тогда стала основной темой сегодняшней встречи. Не избегая самых острых углов, спикеры рассказывали о том, что происходило в политическом и информационном пространстве. Для дестабилизации ситуации оппозиция активно использовала фейки, например, о пандемии. Подобные попытки не прекращаются и сегодня. В преддверии предстоящей электоральной кампании важно помнить уроки не такого далекого прошлого.

«Открытый разговор на любые темы». Азарёнок и Протасевич пообщались со студентами-медиками-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы пришли с молодежью поговорить на их языке о жизни, о выборе, о политической ситуации. Мы этого не скрываем в период начала электоральной кампании. И поэтому вот такой вот открытый разговор на любые темы. Это в первую очередь важно для нас. Мы должны понимать, чем живут люди, должны знать, что они думают, что чувствуют.

«Открытый разговор на любые темы». Азарёнок и Протасевич пообщались со студентами-медиками-6

Роман Протасевич, блогер:
Именно прямые встречи являются самым эффективным способом донести определенные тезисы, определенное видение. Потому что это живое общение с аудиторией, это живой контакт, у каждого есть возможность лично задать вопрос, что-то узнать, уточнить.

«Открытый разговор на любые темы». Азарёнок и Протасевич пообщались со студентами-медиками-8

Встреча прошла в открытом формате, задать волнующий вопрос спикерам мог каждый студент. К диалогу подключились более 800 будущих медиков. 

«Открытый разговор на любые темы». Азарёнок и Протасевич пообщались со студентами-медиками-10

Анастасия Рубникович, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
Это невероятно важное и нужное мероприятие, особенно для нас, молодежи, студентов, которое помогает нам понять, что происходит в нашем государстве.

«Открытый разговор на любые темы». Азарёнок и Протасевич пообщались со студентами-медиками-12

Александр Мазырка, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Общаясь с такими медийными людьми, мы узнаем непосредственно о внутренней и внешней политике нашего государства.

В Белорусском государственном медицинском университете обучаются более 7,5 тысячи студентов, аспирантов и ординаторов. Это крупнейший медицинский ВУЗ страны.

# Государственная политика

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