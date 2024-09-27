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Энергетики Клецкого РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электричества

27 сентября 2024 07:03
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Специалисты филиала «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» в очередной раз напоминают об ответственности за безучетное потребление электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики Клецкого РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электричества-2

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф от 10 до 50 базовых величин. Энергетики Клецкого РЭС на регулярной основе проводят проверки для выявления и пресечения фактов самовольного, безучетного потребления электроэнергии.

Энергетики Клецкого РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электричества-4

Анатолий Вареник, начальник Клецкого РЭС филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Рейдовые проверки проводятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих точно определить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Не составит труда установить факты нарушения работы схем и средств учета электроэнергии, самовольное подключение электроприемников и иные нарушения правил электроснабжения. Поэтому нарушителям уйти от ответственности посредством различных скрытых манипуляций не представляется возможным. Любое незаконное вмешательство в работу средств расчетного учета не останется незамеченным.

Энергетики Клецкого РЭС проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электричества-6

Если вам стало известно о фактах безучетного потребления электроэнергии, сообщить об этом можно конфиденциально – по номерам, указанным на экране.

*На правах рекламы.

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