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Форум блогеров Беларуси стартует в Национальном детском технопарке

27 сентября 2024 07:14
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Первый Форум блогеров Беларуси начнет работу 27 сентября в Национальном детском технопарке. Два дня более 150 представителей блогерского сообщества со всей страны будут обсуждать теорию и практические кейсы, посетят знаковые места и площадки столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум блогеров Беларуси стартует в Национальном детском технопарке-2

Будет время и на неформальное общение с экспертами медийного сообщества, журналистами и руководителями СМИ, запланирована презентация деятельности средств массовой информации Беларуси. Речь пойдет не только о создании востребованного контента, но и о том, как сформировать у молодежи правильные ценности, ответственную гражданскую позицию.

# Молодежь Беларуси

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