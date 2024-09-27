Форум блогеров Беларуси стартует в Национальном детском технопарке

Первый Форум блогеров Беларуси начнет работу 27 сентября в Национальном детском технопарке. Два дня более 150 представителей блогерского сообщества со всей страны будут обсуждать теорию и практические кейсы, посетят знаковые места и площадки столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет время и на неформальное общение с экспертами медийного сообщества, журналистами и руководителями СМИ, запланирована презентация деятельности средств массовой информации Беларуси. Речь пойдет не только о создании востребованного контента, но и о том, как сформировать у молодежи правильные ценности, ответственную гражданскую позицию.