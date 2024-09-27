16 «детей мира» появились на свет в Гродно 21 сентября

Родились в свободной и мирной стране. В Гродно 16 новорожденных получили статус «дитя мира». Малыши появились на свет в особенную дату, 21 сентября отмечался Международный день мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После радостного события роженицы традиционно получают поздравления, а их дети символичный статус. В областном перинатальном центре мамами стали семь женщин. Статус «Дитя мира» теперь для них – напоминание, что ребенок родился в свободной и мирной стране, а его миссия делать все, чтобы она такой оставалась.

Елена Андрюшкина, пациентка Гродненского областного клинического перинатального центра: Родить дочку в день мира – шаг против войны. Чтобы был мир, порядок, чистое небо над головой.

Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»:

Всегда немножко волнительно, потому что от рождения жизни хочется очень, чтобы ребята жили в любви, мире, согласии, чтобы стали настоящими миротворцами, раз родились в День мира.

Акция Белорусского фонда мира уже стала традиционной, она проводится с 2008 года. С тех пор именно в праздничный день в регионе родилось более полутысячи детей.