16 «детей мира» появились на свет в Гродно 21 сентября

Родились в свободной и мирной стране. В Гродно 16 новорожденных получили статус «дитя мира». Малыши появились на свет в особенную дату, 21 сентября отмечался Международный день мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Родились в свободной и мирной стране. В Гродно 16 новорожденных получили статус «дитя мира». Малыши появились на свет в особенную дату, 21 сентября отмечался Международный день мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После радостного события роженицы традиционно получают поздравления, а их дети символичный статус. В областном перинатальном центре мамами стали семь женщин. Статус «Дитя мира» теперь для них – напоминание, что ребенок родился в свободной и мирной стране, а его миссия делать все, чтобы она такой оставалась.
Елена Андрюшкина, пациентка Гродненского областного клинического перинатального центра:
Родить дочку в день мира – шаг против войны. Чтобы был мир, порядок, чистое небо над головой.
Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»:
Всегда немножко волнительно, потому что от рождения жизни хочется очень, чтобы ребята жили в любви, мире, согласии, чтобы стали настоящими миротворцами, раз родились в День мира.
Акция Белорусского фонда мира уже стала традиционной, она проводится с 2008 года. С тех пор именно в праздничный день в регионе родилось более полутысячи детей.