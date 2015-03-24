Открытый диалог с лидером БРСМ 24 марта прошел на Минском заводе колесных тягачей

Новости Беларуси. Молодые представители экономики, госуправления, военной и правоохранительной систем предложили новые проекты для работающих сверстников. Открытый диалог с лидером БРСМ 24 марта прошел на столичном заводе колесных тягачей. Уже после участники форума посетили мемориальный комплекс «Тростенец» и даже посадили яблоневый сад.

Игорь, один из 150 участников форума, приехал из Могилева. За плечами у начинающего технолога пять лет работы. За это время, жаловаться на условия труда ему не приходилось, но столичные площади и возможности сильно удивили.

Игорь Котляров, начальник химического отделения ОАО «Могилевхимволокно»:

У нас молодежи около 15%. И здесь хорошая заработная плата.

Помимо приятного финансового бонуса, открытыми для молодежи остаются вопросы быта и досуга. Все актуальный вопросы лидеры смогли адресовать главе организации — на каждый получили ответ.

Андрей Беляков, первый секретарь центрального ЦК ОО «БРСМ»:

Здесь собрались лидеры со всей страны. Это те люди, которые, кроме слов, привыкли что-то делать. Обещаниями их не удовлетворишь. Здесь нужен реальный результат.

От слов к делу. Минутой молчания почтила молодежь память павших в Великой Отечественной у мемориала «Тростенец». Затем к граниту на братской могиле легли гвоздики. К 70-летию Победы активисты со всей страны высадили яблоневый сад.

Кстати, именно с ароматом цветущих садов у многих и ассоциируется победный май 45-го. Яблоневый цвет, как символ весны, возрождения и начала новой жизни. Впрочем, с этими молодыми саженцами можно сравнить и самих ребят. Уже совсем скоро они смогут не просто попробовать первые яблоки в этом саду, но и сами вырасти как профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.