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Открытый диалог с лидером БРСМ 24 марта прошел на Минском заводе колесных тягачей

24 марта 2015 19:05
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Новости Беларуси. Молодые представители экономики, госуправления, военной и правоохранительной систем предложили новые проекты для работающих сверстников. Открытый диалог с лидером БРСМ 24 марта прошел на столичном заводе колесных тягачей. Уже после участники форума посетили мемориальный комплекс «Тростенец» и даже посадили яблоневый сад. 

Игорь, один из 150  участников форума, приехал из Могилева.  За плечами у  начинающего  технолога  пять лет работы. За это время, жаловаться на условия труда ему не приходилось, но столичные  площади и возможности  сильно удивили.

Игорь Котляров, начальник химического отделения ОАО «Могилевхимволокно»:
У нас молодежи около 15%. И здесь хорошая заработная плата.

Помимо  приятного финансового бонуса, открытыми для молодежи остаются вопросы  быта и досуга. Все актуальный вопросы лидеры смогли адресовать главе организации — на каждый получили ответ.

Андрей Беляков, первый секретарь центрального ЦК ОО «БРСМ»:
Здесь собрались лидеры со всей страны. Это те люди, которые, кроме слов, привыкли что-то делать. Обещаниями их не удовлетворишь. Здесь нужен реальный результат.

От слов к делу. Минутой молчания почтила молодежь память павших в Великой Отечественной у мемориала «Тростенец». Затем к граниту на братской могиле легли гвоздики. К 70-летию Победы активисты со всей страны высадили яблоневый сад.

Кстати, именно с ароматом цветущих садов у многих и ассоциируется победный май 45-го. Яблоневый цвет, как символ весны, возрождения и начала новой жизни. Впрочем, с этими молодыми саженцами можно сравнить и самих ребят. Уже совсем скоро они смогут не просто попробовать первые яблоки в этом саду, но и сами вырасти как профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # БРСМ # Игорь Котляров # Андрей Беляков

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