Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной

Новости Беларуси. Из Октябрьского в Ленинский район максимально быстро. Транспортная развязка с путепроводом на улице Аэродромной наконец-то ожила, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь уже открыли движение, а значит, выехать с улицы Володько на Южную магистраль теперь можно беспрепятственно. Легче стало и общественному транспорту.

Раньше, чтобы добраться до Чкалова, нужно было выехать на Аэродромную, затем свернуть на Денисовскую и развернуться. Теперь же такие маневры выполнять не нужно.

Важно, что развязка максимально современная и безопасная. Здесь установили евроограждения, которые могут выдержать серьезный удар.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Следующий этап – это открытие сквозного проезда по всей Южной магистрали, от существующего моста до упора.