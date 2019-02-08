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Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной

08 февраля 2019 19:33
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Новости Беларуси. Из Октябрьского в Ленинский район максимально быстро. Транспортная развязка с путепроводом на улице Аэродромной наконец-то ожила, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной-1

Здесь уже открыли движение, а значит, выехать с улицы Володько на Южную магистраль теперь можно беспрепятственно. Легче стало и общественному транспорту.

Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной-4

Раньше, чтобы добраться до Чкалова, нужно было выехать на Аэродромную, затем свернуть на Денисовскую и развернуться. Теперь же такие маневры выполнять не нужно.

Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной-7

Важно, что развязка максимально современная и безопасная. Здесь установили евроограждения, которые могут выдержать серьезный удар.

Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной-10

Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной-12

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Следующий этап – это открытие сквозного проезда по всей Южной магистрали, от существующего моста до упора.

Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной-15

Основные работы позади, осталось лишь завершить облицовку нижней части моста, а позже приступить к озеленению.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Ярошик # Фотофакт

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