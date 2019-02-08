Открыто движение по развязка с путепроводом на улице Аэродромной

Новости Беларуси. Из Октябрьского в Ленинский район максимально быстро. Транспортная развязка с путепроводом на улице Аэродромной наконец-то ожила, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Из Октябрьского в Ленинский район максимально быстро. Транспортная развязка с путепроводом на улице Аэродромной наконец-то ожила, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь уже открыли движение, а значит, выехать с улицы Володько на Южную магистраль теперь можно беспрепятственно. Легче стало и общественному транспорту.
Раньше, чтобы добраться до Чкалова, нужно было выехать на Аэродромную, затем свернуть на Денисовскую и развернуться. Теперь же такие маневры выполнять не нужно.
Важно, что развязка максимально современная и безопасная. Здесь установили евроограждения, которые могут выдержать серьезный удар.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Следующий этап – это открытие сквозного проезда по всей Южной магистрали, от существующего моста до упора.
Основные работы позади, осталось лишь завершить облицовку нижней части моста, а позже приступить к озеленению.