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К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей

08 февраля 2019 17:41
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Новости Беларуси. Порядка 300 автобусов и более 50 электробусов – именно столько новой техники пополнит автопарки столицы ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей-1

Работу планируют завершить к концу апреля. Многие автопарки уже обкатывают новенькие МАЗы. Так, транспортникам уже поставили 17 электробусов и порядка 200 автобусов.

К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей-4

К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей-6

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Для спортсменов будут созданы отдельные маршруты для перевозки их из студенческой деревни до каждого спортивного объекта, до аэропорта и в центральную часть города.

Для перевозки болельщиков будут организованы пять специальных экспрессных маршрутов от «Минск-Арены» до станции метро «Пушкинская», до станции метро «Немига» и станции метро «Академия наук», от станции метро «Автозаводская» до «Чижовка-Арены» и от станции метро «Уручье» до Дворца легкой атлетики.

К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей-9

Совсем скоро обновки примерят и водители городского общественного транспорта. Для них уже разработали новую форму. По словам специалистов, в комплект будут входит три рубашки синего и белого цветов, а также жилетка. Увидеть обновки сможем к старту II Европейских игр.

К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей-12

К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей-14

# Европейские игры # общество # Алексей Косинский # Фотофакт

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