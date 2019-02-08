К старту II Европейских игр в Минске обновят общественный транспорт и переоденут его водителей

Новости Беларуси. Порядка 300 автобусов и более 50 электробусов – именно столько новой техники пополнит автопарки столицы ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работу планируют завершить к концу апреля. Многие автопарки уже обкатывают новенькие МАЗы. Так, транспортникам уже поставили 17 электробусов и порядка 200 автобусов.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Для спортсменов будут созданы отдельные маршруты для перевозки их из студенческой деревни до каждого спортивного объекта, до аэропорта и в центральную часть города.

Для перевозки болельщиков будут организованы пять специальных экспрессных маршрутов от «Минск-Арены» до станции метро «Пушкинская», до станции метро «Немига» и станции метро «Академия наук», от станции метро «Автозаводская» до «Чижовка-Арены» и от станции метро «Уручье» до Дворца легкой атлетики.