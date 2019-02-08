Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс

Новости Беларуси. Провести время со своей второй половинкой: акция «1+1» пройдет в Минском зоопарке в преддверии Дня всех влюбленных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Провести время со своей второй половинкой: акция «1+1» пройдет в Минском зоопарке в преддверии Дня всех влюбленных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Полюбоваться животными из тропических лесов, встретить водоплавающих птиц и увидеть редкую коллекцию белорусских обитателей – с головой окунуться в мир животных смогут два посетителя по одному билету.
Изюминкой для гостей зоопарка станет фотоконкурс.
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Для участия необходимо сфотографироваться на территории зоопарка с любимым животным, оформить фотографию с помощью фотоэффектов тематически: с сердечками, цветочками, ангелочками.
Итоги фотоконкурса подведут 14 февраля. Победители получат билеты в аквапарк.