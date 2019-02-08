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Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс

08 февраля 2019 19:04
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Новости Беларуси. Провести время со своей второй половинкой: акция «1+1» пройдет в Минском зоопарке в преддверии Дня всех влюбленных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс-1

Полюбоваться животными из тропических лесов, встретить водоплавающих птиц и увидеть редкую коллекцию белорусских обитателей – с головой окунуться в мир животных смогут два посетителя по одному билету.

Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс-4

Изюминкой для гостей зоопарка станет фотоконкурс.

Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс-7

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Для участия необходимо сфотографироваться на территории зоопарка с любимым животным, оформить фотографию с помощью фотоэффектов тематически: с сердечками, цветочками, ангелочками.

Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс-10

Итоги фотоконкурса подведут 14 февраля. Победители получат билеты в аквапарк.

Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс-13

Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс-15

Минский зоопарк ко Дню святого Валентина проведёт акцию «1+1» и фотоконкурс-17

# Зоопарк # общество # Ирина Климчук # Фотофакт

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