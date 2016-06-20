Открытие заседания Совета Ассоциации европейских Академий наук состоится 20 июня в Минске

Новости Беларуси. Почти шесть десятков Академий наук из 40 стран Европы. 20 июня в Минске состоится открытие заседания Совета Ассоциации европейских Академий наук. Эта организация является самым влиятельным научным сообществом на пространстве ЕС.

В белорусской столице соберутся лучшие умы Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Бельгии, Финляндии, Швейцарии. Ученые мировой величины обсудят ключевые вопросы по организации научной деятельности в Европе, создание общеевропейского исследовательского пространства, а также новые направления сотрудничества НАН Беларуси с научными организациями Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.