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Открытие заседания Совета Ассоциации европейских Академий наук состоится 20 июня в Минске

20 июня 2016 06:17
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Новости Беларуси. Почти шесть десятков Академий наук из 40 стран Европы. 20 июня в Минске состоится открытие заседания Совета Ассоциации европейских Академий наук. Эта организация является самым влиятельным научным сообществом на пространстве ЕС.

В белорусской столице соберутся лучшие умы Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Бельгии, Финляндии, Швейцарии. Ученые мировой величины обсудят ключевые вопросы по организации научной деятельности в Европе, создание общеевропейского исследовательского пространства, а также новые направления сотрудничества НАН Беларуси с научными организациями Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Наука

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