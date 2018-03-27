«Планируется работа более 660 лагерей». Почти 68 тысяч минских школьников отдохнут в детских лагерях на каникулах

Принять ребят готовятся более 660 учреждений – как дневного, так и круглосуточного пребывания. Сейчас во многих лагерях идет подготовка к сменам: ремонт, покупка необходимого оборудования и игровых комплексов, благоустройство территорий, в некоторых даже строят новые спортивные площадки. На улучшение материально-технической базы пойдут и средства, собранные на республиканском субботнике.

Новости Беларуси. Почти 68 тысяч школьников из Минска на каникулах отдохнут в детских лагерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Соловьева, заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санитарно-курортному лечению населения:

Чтобы оздоровить такое количество детей, планируется работа более 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Это будут профильные, оздоровительные лагеря, спортивные, туристические.

Мы планируем оздоровить более 22 тысяч детей в профильных оздоровительных лагерях, основная масса из которых – спортивные лагеря с организацией тренировочного процесса на базе этих лагерей.

Белорусские лагеря пользуются большой популярностью и у иностранцев. На отдых к нам приезжали ребята из Японии и даже – не один раз – школьники из Сирии.