«Здесь такое болото»: дети из Опытного и Лесковки не могут добраться до новой школы из-за грязи

Новости Беларуси. Со сложной ситуацией столкнулись жители поселков Лесковка и Опытный в Боровлянах. Новая школа видно из окошка, а вот добраться еще надо постараться: ходока поджидает грязь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые характеризуют ее как непроходимую. Если пойти в обход, дорога увеличится на несколько километров. К чему привела переписка с властями и есть ли надежда хотя бы в следующем учебном году отправить ребенка за знаниями по аккуратной дороге? Подробности узнавала корреспондент Камилла Шах.

Того, что путь к знаниям будет простым, никто не обещал. Но и таких сложностей не ожидали ни дети, ни их родители. Дважды в день они теперь проходят испытания «Доберись до школы» и «Вернись домой чистым».

Хотел бы вам показать дорогу, которая на самом деле на планах вроде как есть, а в реальности ее и нет. Здесь такое болото. По этой улице наши дети вынуждены ходить в школу.

Открытие в сентябре Боровлянской средней школы № 3 было событием долгожданным. Жители района любя называют ее «своей жемчужиной». Только без оправы. Справедливости ради надо сказать, что аккуратный подъезд к школе есть, но только с одной стороны.

Юрий Филиппов, староста поселка Опытный:

Дорога ли эта оправа? Всего 20 тысяч белорусских рублей, если исходить из ответа Минского районного исполкома. Стоимость меньше 1/1000 стоимости самого объекта.

Ирина Михнюк, жительница деревни Лесковка:

Мы живем возле садика, наверное, в 300 метрах. Но я не могу ходить со своим ребенком пешком в сад, потому что он имеет координаторные нарушения. Нам приходится ездить на машине через старую часть Лесковки, объезжать практически всю деревню, чтобы попасть в садик, который мы видим из окна.

Переписку с властями жители начали за несколько месяцев до открытия школы. Уже тогда было понятно, что путь к ней ученикам деревни Лесковка и поселка Опытный отрезан. В ответ пришла формулировка: «В связи с отсутствием финансирования продление дороги не представляется возможным».

У Александра четверо детей, двое из которых ходят в школу. Оставлять вопрос нерешенным – значит, рисковать их безопасностью.

Александр Ужанов, житель деревни Лесковка:

Если мы начнем обходить школу с обратной стороны – это довольно большой круг по неосвещенным улицам, без организации пешеходных переходов и всего прочего. То есть это в том числе опасно для детей.

Ну, мы не можем выступить заказчиками, как вы не понимаете. Вы думаете, нам приятно вот это вот?

В местном исполкоме инициативную группу уже знают в лицо. Но разводят руками: бюджет сельсовета не может оплачивать строительство дорог. Мол, для этого надо обращаться в дорожные службы. Или надежда все-таки есть?

Вера Мельникова, управляющая делами Боровлянского сельского исполнительного комитета:

Не все сразу, конечно, школа новая. От Лесного, например, до школы сделали вдоль леса пешеходную дорожку в этом году, чтобы детям было удобно добираться. Сделают со временем и с той стороны подход к школе нормальный.