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«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

20 марта 2019 20:16
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Новости Беларуси. 20 марта отмечают Международный день счастья. Американские психологи утверждают: это чувство не приходит само по себе, надо учиться испытывать его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот чувствуют ли себя счастливыми белорусы? Наш небольшой опрос на улицах Минска.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье-1

В первую очередь родители. Чтобы они были здоровые, улыбались.

Счастье – это, наверное, когда мир во всем мире.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье-4

Близкие люди, родня. Ну, конечно финансовый план тоже делает меня счастливым.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье-7

Счастье – это состояние души.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье-10

Дети, внуки. Мы счастливы.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье-13

Близкие. Мне кажется, это единственное, что действительно как-то дает тебе стимул жить.

«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье-16

Хобби. Наверное, возможность развиваться.

Американские психологи даже разработали ряд упражнений для того, чтобы стать счастливее. Эксперты предлагают для этого высыпаться, чаще общаться с близкими и меньше пользоваться гаджетами.

# Счастье # общество # Фотофакт

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