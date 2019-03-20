«Это состояние души»: минчане рассказывают о счастье

Новости Беларуси. 20 марта отмечают Международный день счастья. Американские психологи утверждают: это чувство не приходит само по себе, надо учиться испытывать его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот чувствуют ли себя счастливыми белорусы? Наш небольшой опрос на улицах Минска.