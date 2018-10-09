Отключат ли отопление, если не успели заключить договор на теплоснабжение?

Новости Беларуси. Весь сентябрь на подъездах минчан висели объявления, что жильцы должны заключить договоры на оказание услуг по теплоснабжению. Что делать тем, кто не заметил этого сообщения, рассказываем в программе «Большой город».

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Надо понимать, что любая услуга оказывается в рамках какого-то договора. При этом отопление и горячее водоснабжение относятся к основным услугам ЖКХ, поэтому они обязательно предоставляются. И не можем отключить услуги, если у кого-то нет соответствующего договора. Поэтому теплоснабжением будут обеспечены все: вне зависимости – есть договор или нет его. Но

гражданское право подразумевает наличие договора. Поэтому его нужно заключить в кратчайшие сроки.

Вообще срок был установлен – 1 октября. Если кто-то не заключил, то желательно это сделать в ближайшее время.

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