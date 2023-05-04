Отклонения недопустимы: Лукашенко поставил сроки для завершения посевной. Кто в ответе за удачный урожай?

Новости Беларуси. Выводить аграрный сектор на новый уровень. Такую задачу поставил глава государства в марте, еще до начала посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году аграрии показали рекордный результат, и эту планку нужно удержать. Тем более что условия благоприятные, а земля дает хороший урожай. Сегодня сев яровых завершен, известны сроки для остальных полевых культур: 20 мая поля страны должны быть засеяны. Дата согласована с Александром Лукашенко, отставание в этом вопросе недопустимо. В условиях мирового продовольственного кризиса обеспечить население продуктами – задача номер один для правительства. Состоится ли белорусский каравай в 2023 году, и вырастет ли уровень урожая – продолжит Полина Королева.

Напряжение на белорусских полях не спадает. Погодные условия не радуют постоянством: аграриям приходится бороться то с засухой, то, напротив, с излишней влажностью. Однако в последние годы к климатическим факторам присоединился геополитический. В прошлом году посевная впервые проходила на фоне горячего конфликта у южных границ Беларуси. Тревожным звоночком стала тенденция Европы на введение новых санкционных пакетов. Отдельные страны ожидали (а иногда и надеялись) услышать кризисные новости о пустующих полках в белорусских магазинах. Однако аграриев страны во Дворце Независимости Президент принимал с поздравлениями и благодарностью. Результат их работы на полях – рекордный уровень урожая. Лукашенко: как бы ни душили наших производителей санкциями, мы занимаем достойные позиции в мировых рейтингах.

Планка для аграриев в этом году ничуть не ниже. Как подчеркнул Президент, расслабляться нельзя, полагаться на отговорки – тем более. В начале апреля погода замедлила темпы посевной на два дня. Чтобы нагнать график, в некоторых хозяйствах организовали дополнительные рабочие смены. С началом мая, как и была поставлена задача, сев ранних яровых культур – зерновых, зернобобовых и сахарной свеклы – в Беларуси завершен. Несколько дней осталось, чтобы разобраться со льном-долгунцом и яровым рапсом. Что касается остальных культур, срок согласован с Президентом – 20 мая посевная должна быть завершена на 100 %.

Андрей Илькевич, заместитель директора по сельскохозяйственному производству:

Был промежуток, просто похолодание, но в то же время это позволило осенним, озимым немного раскуститься, то есть естественное кущение произошло. Больших холодов не было, чтобы культуры рапс и зерновые пострадали. То есть мы не почувствовали никакого неудобства, просто все шло своим чередом. Сегодня хозяйства заняты посадкой картофеля и кукурузы. Что касается последней, в планах высадить почти на 100 гектаров больше, чем в прошлом году. Растение пойдет на силос и обеспечит животноводство травянистыми кормами.

Андрей Илькевич:

За эту посевную мы посеяли ранние зерновые и зернобобовые, многолетние травы на площади 300 гектаров. В настоящее время происходит сев кукурузы на зерно и на зеленую массу. Уже проведены подкормки озимых зерновых – трижды на площади 1 500 гектаров. Подкормлен озимый рапс, тоже три раза полная доза азотных удобрений внесена на площади 800 гектаров. Вносятся органические удобрения, план у нас был 80 тысяч тонн внести, уже внесли порядка 70 тысяч. Некоторые площади осталось запахать под сев кукурузы. И основной упор делаем сейчас на сев кукурузы и подготовку к уборке кормов. Параллельно с посевной начинается второй этап подкормки озимых. О необходимости сделать все вовремя напоминал Президент еще в конце марта, давая согласие на назначение ряда руководителей. Одно из требований к новым управленцам – сделать все оперативно, буквально по-военному.

Какие проблемы решат в сельском хозяйстве по поручению Президента? Об основных задачах рассказал Игорь Брыло. И хоть общие темпы посевной в 2023 году удовлетворительны, некоторым областям, как подчеркивают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, надо напрячься. Могилеву и Витебску, чтобы закончить посевную, может понадобиться резерв в два дня. Однако в числе проблемных вопросов этих областей не только скорость, но и порядок. Прошлая рабочая неделя главы государства запомнилась рядом совещаний в регионах. Говорить Александр Лукашенко предпочитает предметно, потому прежде чем общаться с активом областей, Президент лично ознакомился с ситуацией на полях. С высоты видно все как на ладони.