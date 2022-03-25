Отдала «внучке» 6500 рублей. В Беларусь вернулся старый вид мошенничества

Доверчивым гражданам звонят, представляясь близкими родственниками, попавшими в беду, и просят перевести деньги. 62-летняя жительница Бреста помогла своей «внучке» и перевела мошенникам 6 500 рублей. За последнюю неделю подобные случаи зафиксированы и в нескольких районах столицы. По такой же схеме денег лишился пожилой житель Минска.

Андрей Бусло, заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома:

89-летнему пенсионеру на домашний телефон позвонила женщина, которая представилась его дочерью. Заплаканным голосом она сообщила, что стала виновницей аварии, и для урегулирования сложившейся ситуации должна передать потерпевшей 50 тысяч рублей. Затем минчанину позвонил мужчина, который представился следователем, и подтвердил легенду. Услышав, что у пенсионера нет такой суммы денег, он предложил собрать все имеющиеся дома деньги и передать их курьеру вместе с постельным бельем для содержания его дочери в СИЗО. Через несколько минут в дверь позвонил посыльный, и пенсионер передал ему 2 100 долларов, 200 евро и 1 600 рублей.