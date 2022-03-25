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Отдала «внучке» 6500 рублей. В Беларусь вернулся старый вид мошенничества

25 марта 2022 07:10
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Новости Беларуси. Способы обмана аферистов становятся все более изощренными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларусь вернулась старая схема телефонного мошенничества.  

Отдала «внучке» 6500 рублей. В Беларусь вернулся старый вид мошенничества-1

Доверчивым гражданам звонят, представляясь близкими родственниками, попавшими в беду, и просят перевести деньги. 62-летняя жительница Бреста помогла своей «внучке» и перевела мошенникам 6 500 рублей. За последнюю неделю подобные случаи зафиксированы и в нескольких районах столицы. По такой же схеме денег лишился пожилой житель Минска.  

Отдала «внучке» 6500 рублей. В Беларусь вернулся старый вид мошенничества-4

Андрей Бусло, заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома:  
89-летнему пенсионеру на домашний телефон позвонила женщина, которая представилась его дочерью. Заплаканным голосом она сообщила, что стала виновницей аварии, и для урегулирования сложившейся ситуации должна передать потерпевшей 50 тысяч рублей. Затем минчанину позвонил мужчина, который представился следователем, и подтвердил легенду. Услышав, что у пенсионера нет такой суммы денег, он предложил собрать все имеющиеся дома деньги и передать их курьеру вместе с постельным бельем для содержания его дочери в СИЗО. Через несколько минут в дверь позвонил посыльный, и пенсионер передал ему 2 100 долларов, 200 евро и 1 600 рублей.  

Отдала «внучке» 6500 рублей. В Беларусь вернулся старый вид мошенничества-7

В милиции предупреждают: если вам поступил звонок от родственника или друга с просьбой срочно перевести деньги, положите трубку и постарайтесь связаться с ним другим способом.  

# Мошенничество # общество # Андрей Бусло # Фотофакт

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