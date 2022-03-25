«Расчёт обучен». Белорусские военные провели полевой выход зенитных подразделений

Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают обеспечивать должный уровень боеготовности и боеспособности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают обеспечивать должный уровень боеготовности и боеспособности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигоне ВВС и войск ПВО проходит полевой выход зенитных ракетных подразделений столичной механизированной бригады. В ходе плановых занятий военнослужащие уничтожили объекты условного неприятеля из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска».
Виталий Марко, заместитель командира дивизиона:
Расчет за неделю первых занятий обучился заряжанию автоматов, включению, боевой работе. Расчет обучен.
Боевая машина «Тунгуска», на которой военные отрабатывали навыки, эффективна при ведении борьбы с самолетами, вертолетами, легкобронированными наземными целями в сложной радиоэлектронной обстановке в любых погодных условиях.