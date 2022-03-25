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«Расчёт обучен». Белорусские военные провели полевой выход зенитных подразделений

25 марта 2022 07:14
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Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают обеспечивать должный уровень боеготовности и боеспособности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Расчёт обучен». Белорусские военные провели полевой выход зенитных подразделений-1

На полигоне ВВС и войск ПВО проходит полевой выход зенитных ракетных подразделений столичной механизированной бригады. В ходе плановых занятий военнослужащие уничтожили объекты условного неприятеля из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска».  

«Расчёт обучен». Белорусские военные провели полевой выход зенитных подразделений-4

Виталий Марко, заместитель командира дивизиона:  
Расчет за неделю первых занятий обучился заряжанию автоматов, включению, боевой работе. Расчет обучен.  

«Расчёт обучен». Белорусские военные провели полевой выход зенитных подразделений-7

Боевая машина «Тунгуска», на которой военные отрабатывали навыки, эффективна при ведении борьбы с самолетами, вертолетами, легкобронированными наземными целями в сложной радиоэлектронной обстановке в любых погодных условиях.  

# Военные учения # общество # Виталий Марко # Фотофакт

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