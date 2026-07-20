DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – радиоведущий Дмитрий Санкович.
Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов. Подробности здесь.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – радиоведущий Дмитрий Санкович.
Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов. Подробности здесь.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Познакомьтесь, один из самых лучших диджеев в нашей стране!
Дмитрий Санкович, радиоведущий:
Спасибо! Это большая честь, это большое звание, это большая ответственность, которую я несу на своих широких плечах, но мне очень легко, потому что люди любят музыку. Люди наши – добрые, классные, открытые. И все это наблюдается здесь, на танцплощадке «Душевного радио», на юбилейном «Славянском базаре». 35 лет – это супер.
Вероника Макаревич:
«Славянский базар» – это бренд нашей страны. А вы помните свое первое выступление в рамках форума, какие эмоции вы испытывали? Был мандраж, волнение?
Дмитрий Санкович:
Нет, я очень хорошо это помню. Более того, я всегда это рассказывал потом в эфире. Я был потрясен самой атмосферой. Атмосфера дружбы, атмосфера открытости. Здесь висят свистульки, здесь плетут из соломы. И все радостные, все обнимаются, все помогают. Меня пытались перевести через дорогу, видимо, я плохо выглядел... Это фантастическое ощущение «Славянки». Наверное, такого в мире нигде нет.
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