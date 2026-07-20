Прямой эфир

DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью

20 июля 2026 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – радиоведущий Дмитрий Санкович.

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов. Подробности здесь.

DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью-2

Вероника Макаревич, корреспондент:
Познакомьтесь, один из самых лучших диджеев в нашей стране!

Дмитрий Санкович, радиоведущий:
Спасибо! Это большая честь, это большое звание, это большая ответственность, которую я несу на своих широких плечах, но мне очень легко, потому что люди любят музыку. Люди наши – добрые, классные, открытые. И все это наблюдается здесь, на танцплощадке «Душевного радио», на юбилейном «Славянском базаре». 35 лет – это супер.

DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью-4

Вероника Макаревич:
«Славянский базар» – это бренд нашей страны. А вы помните свое первое выступление в рамках форума, какие эмоции вы испытывали? Был мандраж, волнение? 

Дмитрий Санкович:
Нет, я очень хорошо это помню. Более того, я всегда это рассказывал потом в эфире. Я был потрясен самой атмосферой. Атмосфера дружбы, атмосфера открытости. Здесь висят свистульки, здесь плетут из соломы. И все радостные, все обнимаются, все помогают. Меня пытались перевести через дорогу, видимо, я плохо выглядел... Это фантастическое ощущение «Славянки». Наверное, такого в мире нигде нет. 

Подробнее смотрите в видео.

# Славянский базар в Витебске # Музыка # Дмитрий Санкович # Вероника Макаревич # Интервью

Другие новости рубрики

Все новости
Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов
20 июля 2026 09:33

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта
20 июля 2026 08:12

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»
20 июля 2026 07:35

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара»