Отец запрещал выходить на сцену, а муж хотел увезти на Кипр. Поговорили с Гюнешь, как ей всё-таки удалось построить карьеру

Яркая, эффектная и при этом очень нежная и женственная – это все о певице Гюнешь. Ее имя переводится с азербайджанского языка как «солнце», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. И вправду – она светит белорусам вот уже много лет. И дарит тепло своими чувственными и мелодичными композициями, в которых сошлись сразу несколько культур. Анна Сушкова, корреспондент:

Гюнешь, сейчас весна, солнце, прекрасное настроение. Я думаю, очень много планов. Расскажите о своих новых проектах.

Гюнешь, певица:

У меня очень много новых проектов. Во-первых, я выпустила несколько новых песен, еще ожидается премьера буквально на днях. Конечно же, я не могу об этом не сказать – мой тур, который пройдет по всем городам нашей страны. Моя шоу-программа называется «Береги мое сердце», хештег «дочьвостоканью». Анна Сушкова:

Заинтриговали новыми композициями. О чем они? «Немножко композиции отличаются от прошлых хитов»

Гюнешь:

Мои песни всегда о любви, о счастье. Немножко композиции отличаются от прошлых хитов. Может, своей современностью. Все уже знают песню «Береги мое сердце». Я даже не думала, что ее полюбит белорусский слушатель. Уже даже подпевают на концертах. Это здорово. Песня «Держи меня крепче» тоже пошла в жизнь и нравится. Следующая композиция будет называться «Если бы». Ну и как без композиции «Дочь Востока»? Но она уже в современной обработке. Нравится белорусскому слушателю эта песня, и в свое время на «Песне года Беларуси», в 2006 году, эта песня победила с большим отрывом, в 11 тысяч голосов, как сейчас помню. После чего начали узнавать артистку Гюнешь на белорусской эстраде. Меня и по сей день называют «белорусская дочь Востока». А привезли «солнце» в нашу страну много лет назад родители Гюнешь. В далеком 1978-м они переехали из Азербайджана в белорусскую глубинку. Семь раз я участвовала в отборочных турах на Евровидение, семь раз я попадала в финал

Гюнешь:

Маленький городок Барановичи – я там родилась, выросла, училась, там все мои друзья, педагоги. Конечно же, «Дочь Востока», когда Сергей Сухомлин написал мне эту песню, он сказал: Гюнешь, ты не понимаешь, эта песня о тебе, ты наша белорусская дочь Востока. Действительно так и происходит в моей жизни. Я заняла определенную нишу на белорусской эстраде, чувствую, что я такая одна, и мне очень нравится, ведь я представляю Республику Беларусь за рубежом на очень многих международных конкурсах. Начинала я как конкурсная певица. Такой сложный путь я выбрала для себя. И благодаря моему наставнику, Федору Жиляку, в Барановичах, который открыл во мне артистку, раскрыл меня, которому я благодарна. По сей день мы с ним общаемся. Его прекрасные композиции на белорусском языке. Достойно представлять страну на мировой арене – это очень нелегко. Но я усердно трудилась, работала, мне очень хотелось, чтобы наша страна выглядела достойно. И слава богу, практически все конкурсы я выигрывала. Благодаря этим конкурсам, как мне говорят, Гюнешь – стойкий солдатик белорусского шоу-изнеса, боец. Были такие заголовки. Учитывая «Евровидение». Вы знаете, у меня был период, когда мне хотелось представить нашу страну на «Евровидении». Семь раз я участвовала в отборочных турах, семь раз я попадала в финал и в тройку сильнейших финалистов.

Певица признается: вместе с командой они не просто творили – вытворяли. Этот опыт помог закалить характер и найти свой стиль. Но главная мечта исполнительницы сбылась еще 17 лет назад. Гюнешь:

Я очень хотела представить Беларусь на «Славянском базаре». Это была моя мечта. Наверное, мечта не только моя, а всех молодых исполнителей. Попала я на «Славянский базар» только с пятого раза с песней «Сэрца ў далонях». Это было потрясающе под оркестр Финберга. Я никогда не забуду эти дни, этот конкурс, он в памяти на всю жизнь. В том, что она попадет на большую сцену, Гюнешь не сомневалась даже в свои 5 лет. Друзья детства до сих пор с улыбкой вспоминают ее импровизированные концерты во дворе. «Мой отец был против, даже запрещал мне выходить на сцену»

Гюнешь:

Собирала всех детей во дворе, заставляла слушать меня и говорила, что я будущая Алла Пугачева. Пела часами, они уже плакали: отпустите нас домой. Нет, ты будешь меня слушать. Уже тогда проявляла свои музыкальные способности. Но на этом выступления в жизни нашей героини могли и закончиться. Не все родные поддержали творчество маленькой «звездочки». Гюнешь:

Мой отец был против, даже запрещал мне выходить на сцену. Он очень хотел, чтобы я была переводчиком с французского языка, турецкого. Во французском я преуспевала в школе. Турецкий я знаю, изучала. Конечно, языки – это замечательно. Говорю: пап, ты понимаешь, у меня мечта стать артисткой. Пришлось как-то уболтать. Мама его уговорила, сказала: дай ребенку развиваться в том направлении, в котором она мечтает, это же ее будущее, ее счастье, пускай мечта исполнится. Я помню, было выступление в городском доме культуры в Барановичах, праздничный концерт. И мы с мамой пригласили моего папу на первый ряд: приди, посмотри, как твоя дочка выступает. Он пришел с цветами, три гвоздички. И он услышал, как я пою, увидел, как аплодируют мне зрители, как зритель полюбил уже ту, раннюю Гюнешь, что отдаю всю себя на сцене, живу этим. Он вышел на сцену, подарил мне цветы, обнял и сказал: дочь, это было очень хорошо.

Анна Сушкова:

Не зря же вы изучали турецкий язык. Я думаю, что в жизни он вам пригодился. Расскажите об этом немножко. Гюнешь:

Мои родители чтут традиции и азербайджанские, и белорусские, и отец воспитывал очень строго меня и моего брата. Мы изучали азербайджанский язык, папа нас учил, что мы должны знать и чтить свои корни. Помню, мой отец говорил и до сих пор это говорит: дочь, не забывай никогда, ты родилась и выросла в Беларуси, это твоя родина, но у тебя еще есть этническая родина, Азербайджан. Эти две родины должны быть в твоем сердце, и ты должна всегда любить и ценить эти две страны. И я с этим живу. «Я даже не могла предположить, что мой супруг будет из Турции»

Гюнешь:

Мне было очень интересно изучать языки, но как-то турецкий прикипел. Во-первых, он очень мелодичный, красивый. Во-вторых, он немножко схож с азербайджанским, и я даже не могла предположить, что мой супруг будет из Турции. Хотя мы с ним познакомились на Кипре, я не знала, что он из Стамбула. Как-то все завязалось, и сейчас он живет в Минске уже 9 лет, нашему сыну 6 лет. Супруг учит нашего сына турецкому, я обучаю русскому, в садике они изучают белорусский язык. У нас все всегда интернациональным было. Вспоминаю даже момент. У меня мама – профессиональный повар, и частный дом, и у нас очень много было друзей-белорусов, и мы за таким большим столом собирались все вместе и праздновали и азербайджанские праздники, и белорусские. Так что уроки турецкого в жизни Гюнешь не прошли даром. Но уговорить любимого переехать в белорусскую столицу было непросто. Гюнешь:

Он мне сделал предложение, и, конечно же, возник вопрос, где мы будем жить. Он говорит: собирай чемоданы, поедем на Кипр, здесь так хорошо, я тренирую команду, у меня тут карьера своя, теплый остров. А я говорю: знаешь, все замечательно, но давай либо ты приедешь в Минск и откроешь для себя Беларусь, тебе очень понравится, либо мы не сможем договориться в этом плане. Было очень сложно. Месяца три мы даже не разговаривали на этой почве, но получилось так, что он приехал сюда. И сейчас я спрашиваю у супруга: ну что, может, поедем на Кипр или в Стамбул? Нет, говорит, я здесь себя нашел, мне здесь очень нравится, уютно, спокойно. Ему действительно нравится в Беларуси. Минск для него уже свой, родной уютный город. Здесь он открыл для себя новые места, новую культуру, говорит, что белорусы очень приветливые. Сейчас мой супруг создал свою команду футбольную, называется «Тюркспор». Там тренируются сотрудники посольства и турки, проживающие в Беларуси. Они ездят на турниры по городам нашей страны. Это замечательно. Можно сказать, маленький мостик дружбы между Беларусь и Турцией через футбол, спорт. Он здесь счастлив.

Насчет этой необычной пары можно с уверенностью сказать – они смогли найти общий язык! В чем же секрет хороших отношений? Гюнешь:

Какая разница, кто какой национальности? Люди все разные. Мы нашли свой мирок, создали. Я не мешаю ему в его сфере, он не мешает мне в творчестве. Дали друг другу свободу, свое пространство, каждый занимается своим любимым делом, своей профессией. Самое главное – это взаимоуважение, уважать его традиции, он уважает мои традиции. И самое главное, что он любит Беларусь. Для меня это очень важно. Главной страстью Гюнешь была и остается музыка. А теперь она звучит еще и в разных странах. Хобби – все, что связано с музыкой

Гюнешь:

Меня иногда спрашивают: Гюнешь, а у вас есть хобби? Я задумалась. Хобби… Наверное, все, связанное с музыкой, потому что раньше хобби были восточные танцы, у меня было шоу «Дочь Востока», и мне нужно было с танцовщицами показать, что я тоже умею. Потом захотелось попробовать себя в качестве композитора. Тогда я написала очень много песен. Теперь это уже не хобби, а моя профессия. Я работаю в студии, пишу очень много музыки, причем разнообразной, разные стили. Не только для белорусских исполнителей, но и для зарубежных. Очень много моих песен поют и в Молдавии, и в России, и в Турции. Это замечательно. Недавно несколько песен я написала на турецком языке. Я благодарна судьбе, что родилась и выросла в Беларуси, в маленьком городке Барановичи. Мне задавали вопрос: а если бы заново родилась Гюнешь, какой путь ты хотела бы пройти, что бы ты выбрала? Может, хотела бы чего-то другого в своей жизни? Я отвечаю: нет, я бы хотела пройти именно эту судьбу. Я артистка – это мое призвание. Что сейчас нужно молодым исполнителям, чтобы попасть на сцену?

Гюнешь:

Мне кажется, что все-таки родителям нужно обращать внимание, что твой ребенок хочет, потому что если бы мне папа так и не разрешил быть певицей, я бы не осуществила свою мечту. А вообще я очень люблю помогать молодым исполнителям. Я вспоминаю, как мне было сложно проходить этот творческий путь. И сейчас, когда я слышу, вижу талант от бога, молодой исполнитель, если я где-то могу помочь, всегда помогу. Анна Сушкова:

Что для вас успешная женщина? «Для женщины счастье – это ее дети в первую очередь»