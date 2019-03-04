«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых?

Она попала под прицел Амура и теперь вынуждена прятать своё лицо от объектива камеры. Её история любви стара, как мир – Оксана влюбилась в женатого. Оксана Иванова:

У нас в компании недавно появился новый сотрудник. Мы начали с ним общаться и очень быстро подружились, через какой-то период времени я поняла, что в него влюблена. Позже выяснилось, что у него есть жена и ребёнок. Что делать дальше, не знаю. И семью разбивать не хочется, и без него я не могу.

Запретный плод сладок: чужое кажется более привлекательным, интересным и недосягаемым, даже в любовных делах. Зачастую несвободные мужчины сами неосознанно подают знаки. Многие не носят обручальное кольцо, никак не афишируют свой статус, легко отвечают на флирт, не придавая этому значения. Образ «упакованного», состоявшегося в отношениях «супермена» наивные девушки воспринимают, как бренд, и часто попадают под его мнимые чары.

Марина Прохорова, психолог:

Им кажется, что зрелый мужчина, который уже состоит в браке, он прошел многие и личностные кризисы, и кризисы, сопряжённые с развитием отношений, и он, скажем, уже научен жизненным опытом, на него можно положиться. Он такой мужчина, от которого веет всемогуществом.

Нередки случаи, когда девушки решают «подцепить женатого», чтобы потешить своё женское самолюбие. Верх берет спортивный интерес: завладеть объектом вожделения любой ценой. Но и мужчинам бывает весьма лестно внимание со стороны, и они готовы подогревать чувства новоиспеченной пассии. Раскачаются ли такие любовные карусели, зависит от моральных принципов и внутренней этики обоих участников сложившейся ситуации. Марина Прохорова:

Впоследствии, когда мужчина уходит из семьи, пытается строить с вами отношения, в любом случае это сопряжено с рядом сложностей, конфликтов, таких же семейных кризисов, которые проходит любая пара, приходит разочарование у девушки, расстраиваются, прекращают верить в наличие любви.

Чтобы не застрять в любовном треугольнике, психологи советуют раскрыть все карты в самом начале запрещённой игры. Марина Прохорова:

Важно обсуждать всё очень открыто и искренне, обозначать приоритеты. Говорить о том, что несмотря на то, что есть такие чувства, важно: «Я намерен остаться в семье». Либо, если в семье сложная ситуация, говорить о том, что да, сейчас в семье сложная ситуация, не совсем уверен, хочет ли он уходить из семьи.

Но, если у девушки вызывают интерес исключительно чужие мужья, здесь помощь душевных лекарей неизбежна. Марина Прохорова:

У девушек, у которых, например, обделены отцовской любовью, они могут включаться в определённом раннем возрасте в конкуренцию с матерью. И тогда уже став взрослее, выбирая себе партнёров, они неосознанно выбирают себе мужчин, которые женаты и хочется отбить его.