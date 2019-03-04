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«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых?

04 марта 2019 07:10
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Она попала под прицел Амура и теперь вынуждена прятать своё лицо от объектива камеры. Её история любви стара, как мир – Оксана влюбилась в женатого.

Оксана Иванова:
У нас в компании недавно появился новый сотрудник. Мы начали с ним общаться и очень быстро подружились, через какой-то период времени я поняла, что в него влюблена. Позже выяснилось, что у него есть жена и ребёнок. Что делать дальше, не знаю. И семью разбивать не хочется, и без него я не могу.

«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых? -1

Запретный плод сладок: чужое кажется более привлекательным, интересным и недосягаемым, даже в любовных делах. Зачастую несвободные мужчины сами неосознанно подают знаки. Многие не носят обручальное кольцо, никак не афишируют свой статус, легко отвечают на флирт, не придавая этому значения. Образ «упакованного», состоявшегося в отношениях «супермена» наивные девушки воспринимают, как бренд, и часто попадают под его мнимые чары.

«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых? -4

Марина Прохорова, психолог:
Им кажется, что зрелый мужчина, который уже состоит в браке, он прошел многие и личностные кризисы, и кризисы, сопряжённые с развитием отношений, и он, скажем, уже научен жизненным опытом, на него можно положиться. Он такой мужчина, от которого веет всемогуществом.

«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых? -7

Нередки случаи, когда девушки решают «подцепить женатого», чтобы потешить своё женское самолюбие. Верх берет спортивный интерес: завладеть объектом вожделения любой ценой. Но и мужчинам бывает весьма лестно внимание со стороны, и они готовы подогревать чувства новоиспеченной пассии. Раскачаются ли такие любовные карусели, зависит от моральных принципов и внутренней этики обоих участников сложившейся ситуации.

Марина Прохорова:
Впоследствии, когда мужчина уходит из семьи, пытается строить с вами отношения, в любом случае это сопряжено с рядом сложностей, конфликтов, таких же семейных кризисов, которые проходит любая пара, приходит разочарование у девушки, расстраиваются, прекращают верить в наличие любви.

«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых? -10

Чтобы не застрять в любовном треугольнике, психологи советуют раскрыть все карты в самом начале запрещённой игры.

Марина Прохорова:
Важно обсуждать всё очень открыто и искренне, обозначать приоритеты. Говорить о том, что несмотря на то, что есть такие чувства, важно: «Я намерен остаться в семье». Либо, если в семье сложная ситуация, говорить о том, что да, сейчас в семье сложная ситуация, не совсем уверен, хочет ли он уходить из семьи.

«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых? -13

Но, если у девушки вызывают интерес исключительно чужие мужья, здесь помощь душевных лекарей неизбежна.

Марина Прохорова:
У девушек, у которых, например, обделены отцовской любовью, они могут включаться в определённом раннем возрасте в конкуренцию с матерью. И тогда уже став взрослее, выбирая себе партнёров, они неосознанно выбирают себе мужчин, которые женаты и хочется отбить его.

«И семью разбивать не хочется, и без него я не могу». Почему женщины влюбляются в женатых? -16

Помните, любовь должна соединять одинокие сердца.

# Брак и семья # общество # Оксана Иванова # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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