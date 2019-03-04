Время печь блины. Масленичная неделя началась у православных

Новости Беларуси. Масленица – древний славянский праздник, напоминающий карнавал, в народном календаре никогда не имел конкретной даты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его начинали отмечать за восемь недель до Пасхи, ну а самые яркие моменты Масленицы сопровождают дни, которые отделяют нас от Великого поста.