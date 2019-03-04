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Время печь блины. Масленичная неделя началась у православных

04 марта 2019 06:43
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Новости Беларуси. Масленица – древний славянский праздник, напоминающий карнавал, в народном календаре никогда не имел конкретной даты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Время печь блины. Масленичная неделя началась у православных-1

Его начинали отмечать за восемь недель до Пасхи, ну а самые яркие моменты Масленицы сопровождают дни, которые отделяют нас от Великого поста.

Время печь блины. Масленичная неделя началась у православных-4

Каждые сутки нынешней недели имеют определённый традиции. Например, понедельник – это «Встреча». Уже можно начинать мастерить чучело Масленицы, которое в воскресенье сожгут вместе со всеми невзгодами, накопившимися за зиму. Таким образом встречают весну.

Время печь блины. Масленичная неделя началась у православных-7

# Масленица в Беларуси # общество # Фотофакт

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