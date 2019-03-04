Фигурное вождение и ралли по лесу: трактор-квест прошёл в Гродненской области

Новости Беларуси. Первый в Беларуси трактор-квест прошёл в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для 10-ти тракторов отечественного производства устроили настоящее испытание на выносливость, а для работников местных хозяйств ещё и на смекалку. Механизаторам предстояло с помощью специального приспособления взять ведро, перелить максимальное количество воды и доказать, что «Мастерство не прольёшь».

Среди конкурсов – фигурное вождение. А самый ответственный этап – ориентирование по лесу. Лужи, бездорожье, препятствия на пути и даже задания на знание истории своей малой родины – всё это не помеха для настоящего профессионала.

Андрей Росеник, механизатор СПУ «Протасовщина»:

Надо, чтоб и смекалка была, чтоб вовремя было можно что-то придумать, потому что в поле разные вещи случаются.

Анастасия Цынгалёва, первый секретарь Щучинского районного комитета БРСМ:

Сельское хозяйство очень активно развивается, и нам хочется что-то делать для молодёжи, чтобы они знали, что они для нас важны, что мы вместе с ними, и чтобы их объединить, возможно, познакомить, обменяться опытом. А также получить положительные эмоции и проверить себя.