В Молодечненском районе строят первый «круглый» дом

Новости Беларуси. Уникальная технология и архитектура, которая впечатляет. В Молодечненском районе на реке Удранка строят необычный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нем круглые стены, а окна заменяет витражное стекло. Каркас «круглого» дома строители собирают словно конструктор. Проект получил признание национального конкурса архитектуры.Поэтому автор задумки решил построить прототип и на деле показать превосходство новой технологии домостроения.



Константин Урбановский, руководитель проекта:

Мы искали способ построить деревянный дом необычной архитектуры. Он будет очень энергокомфортный, то есть не жарко летом и не холодно зимой.

Такой элемент последовательно монтируясь с предыдущим дает возможность осуществлять нейроархитектурные решения промышленным образом.