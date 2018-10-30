В Молодечненском районе строят первый «круглый» дом

Новости Беларуси. Уникальная технология и архитектура, которая впечатляет. В Молодечненском районе на реке Удранка строят необычный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальная технология и архитектура, которая впечатляет. В Молодечненском районе на реке Удранка строят необычный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В нем круглые стены, а окна заменяет витражное стекло. Каркас «круглого» дома строители собирают словно конструктор. Проект получил признание национального конкурса архитектуры.Поэтому автор задумки решил построить прототип и на деле показать превосходство новой технологии домостроения.
Константин Урбановский, руководитель проекта:
Мы искали способ построить деревянный дом необычной архитектуры. Он будет очень энергокомфортный, то есть не жарко летом и не холодно зимой.
Такой элемент последовательно монтируясь с предыдущим дает возможность осуществлять нейроархитектурные решения промышленным образом.
Все коммуникации уже заложены в фундамент дома. Технология сборки деталей каркаса позволяет создавать практически любые формы. Первый экспериментальный «круглый» дом достроят к началу нового года. А после каждый желающий сможет провести тест-драйв и ощутить на себе атмосферу купола.