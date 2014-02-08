Отдав 23 года Красному Кресту, Изольда Семушина получила медаль им. Флоренс Найтингейл и звание «Минчанин года»

До боли знакомая дорога. По этой живописной алее Изольда Семушина каждое утро спешит к зданию Дорожной организации Белорусского общества Красного Креста, которое давно стало для нее вторым домом.

Под знаком Красного Креста Изольда Антоновна служит вот уже 23 года. До этого была учеба в медицинском училище, затем – работа медсестрой во 2-ой городской детской поликлинике. Правда, всю важность выбранной профессии девушка ощутила во время практики в Белорусском институте травматологии и ортопедии. Тогда Изольда Антоновна просто не смогла остаться равнодушной к тяжелобольным пациентам.

Изольда Семушина, главная медицинская сестра Дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста, «Минчанин года-2013»:

Начало моего, наверное, милосердия – на пятом этаже, когда открыли центр для лечения больных с патологией позвоночника. Этих больных привозили со всей республики. Больные лежали, прикованные к постели, невозможно было проходить мимо, видеть их печальные глаза, потому что многие из них понимал, что больше они никогда не поднимутся, не смогут ходить.

В такой непростой жизненной ситуации для тяжелобольного особенно важны внимание и забота. Об этом, к сожалению, иногда забывали самые близкие люди.

Изольда Семушина, главная медицинская сестра Дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста, «Минчанин года-2013»:

Семья проверялась на прочность. Редко какая семья могла устоять перед тем, что у нее молодой муж остался инвалидом или молодая женщина осталась инвалидом. Мы зачастую видели у кровати таких пациентов старенькую маму, какую-нибудь родственницу из пожилых.

Так, шаг за шагом, судьба привела Изольду Семушину в Дорожную организацию Белорусского общества Красного Креста на должность главной медицинской сестры. Со свойственной ей энергией женщина взялась за реализацию идеи районной службы милосердия – помощи пожилым людям.

Изольда Семушина, главная медицинская сестра Дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста, «Минчанин года-2013»:

Ясное дело, что мы работали с пожилыми людьми, у которых еще крепкий, хороший потенциал рабочий, мы с ними проводили мероприятия по здоровому образу жизни, мы создали университет при Дворце культуры железнодорожников. И эти люди с удовольствием ходили на эти мероприятия, с удовольствием слушали.

В свое время немало внимания Изольда Семушина уделяла и оздоровлению детей из районов Беларуси, которые пострадали от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда она организовала информационно-аналитическую службу контроля по оказанию медико-социальной помощи пациентам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сегодня Дорожная организация – одна из самых многочисленных. Здесь работает около полусотни медицинских сестер, что составляет одну треть штата всего Белорусского общества Красного Креста. Медицинская помощь оказывается примерно 700 пациентам. Во многом это, безусловно, заслуга Изольды Семушиной.

Валентина Соромотина:

Благодарю всех работников, что меня сестры смотрят хорошо, ходят, приносят лекарства. Очень хорошо помогают. Благодарю их.

Такая самоотдача в профессии и исключительная душевная доброта не оказалась незамеченной и были оценена Международной организацией общества Красного Креста. В 2013 году Изольде Антоновне вручили самую главную награду для медицинской сестры – медаль имени Флоренс Найтингейл.

Изольда Семушина, главная медицинская сестра Дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста, «Минчанин года-2013»:

Это заслуга всего нашего коллектива, всех наших медицинских сестер Белорусского общества Красного Креста, потому что все они трудятся, работают на благо. И я не знаю, наверное, такой медицинской сестры, которая бы не заслуживала определенной, может быть, не такой, но определенной награды.

В 2013 году главная медицинская сестра Дорожной организации Белорусского Красного Креста была удостоена и еще одной награды – она стала обладательницей почетного звания «Минчанин года». Вспоминать церемонию вручения Изольде Антоновне до сих пор волнительно, как и говорить о самых любимых уголках родной столицы.

Изольда Семушина, главная медицинская сестра Дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста, «Минчанин года-2013»:

Парк Грекова. Кажется и обычный, но настолько уютный. Рядом расположена церковь, озеро. Прекрасное место для отдыха. Там веет каким-то особым духом. Духом святыни, поскольку рядом церковь стоит.

Сегодня почетная минчанка мечтает лишь о том, чтобы люди чаще протягивали друг другу руку помощи. Ведь иногда так важно даже самое незначительное участие со стороны.