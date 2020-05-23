Комитет по образованию Мингорисполкома: «Более 30% учащихся приступили к обучению в четвёртой четверти»

Что изменится в системе образования в Минске в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказали в программе «Большой город».
Что изменится в системе образования в Минске в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказали в программе «Большой город».
Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
Необходимо отметить, что сегодня более 30% учащихся приступили к обучению в четвёртой четверти. Это более 50 тысяч школьников находятся в учреждениях образования. Конечно, мы видим, что большинство родителей приняли для себя решение оставить ребёнка по заявлению дома. Поэтому большинство ребят сейчас находятся дома и обучаются самостоятельно.
– как будут аттестовывать школьников – по трём или четырём четвертям
– в каком формате пройдут экзамены в школах
– как организуют мероприятия для выпускников
– будут ли организовывать школьные лагеря
– что изменилось в приёме первоклашек
– какие возможности для обучения онлайн есть в Минске
Смотрите 24 мая в 10.30 на СТВ.