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Комитет по образованию Мингорисполкома: «Более 30% учащихся приступили к обучению в четвёртой четверти»

23 мая 2020 18:03
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Что изменится в системе образования в Минске в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказали в программе «Большой город».

Комитет по образованию Мингорисполкома: «Более 30% учащихся приступили к обучению в четвёртой четверти» -1

Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
Необходимо отметить, что сегодня более 30% учащихся приступили к обучению в четвёртой четверти. Это более 50 тысяч школьников находятся в учреждениях образования. Конечно, мы видим, что большинство родителей приняли для себя решение оставить ребёнка по заявлению дома. Поэтому большинство ребят сейчас находятся дома и обучаются самостоятельно.

Также в программе рассказали:

– как будут аттестовывать школьников – по трём или четырём четвертям

– в каком формате пройдут экзамены в школах

– как организуют мероприятия для выпускников

– будут ли организовывать школьные лагеря

– что изменилось в приёме первоклашек

– какие возможности для ­обучения онлайн есть в Минске

Смотрите 24 мая в 10.30 на СТВ.

# Образование в Беларуси # общество

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