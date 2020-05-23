Кого по четырём четвертям, кого по трём? Как будут аттестовывать минских школьников в 2020 году

Что изменится в системе образования в Минске в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказали в программе «Большой город» .

Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

Учащиеся, которые приступили к обучению в школе, будут аттестованы по итогам четвёртой четверти, соответственно, будет выведена годовая отметка. Учащиеся, которые не приступили, по заявлению родителей остались дома, но вместе с тем активно выполняли задания, выполняли задания через онлайн-сервис, электронный журнал, дневник, направляли эти задания на электронную почту учреждений образования или на те ресурсы, которые им предложило учреждение образования, а также дополнительно пришли – сегодня каждая школа разработала для того, чтобы дети, которые дома находятся, имели возможность прийти во вторую половину дня на дополнительные стимулирующие занятия и ответить учителю.

То есть если он не приходит на учебные занятия, он во второй половине дня, в шестой школьный день может прийти в школу, ответить темы, как-то скорректировать свои знания, темы, которые непонятны, для себя просто разъяснить и предоставить также выполненные работы. Он также будет аттестован по итогам четвёртой четверти.

А ребята, которые не приступили к обучению в четвёртой четверти и не выполняли задания, будут аттестованы по итогам трёх четвертей, будет выставлена годовая отметка.

Также в программе рассказали:

– в каком формате пройдут экзамены в школах

– как организуют мероприятия для выпускников

– будут ли организовывать школьные лагеря

– что изменилось в приёме первоклашек

– какие возможности для ­обучения онлайн есть в Минске

Смотрите 24 мая в 10.30 на СТВ.