Прямой эфир

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге

10 июня 2019 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многодетная семья из Белынич Могилевской области едва не осталась без материальной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-1

Главе семейства в дорожном управлении района сообщили, что контракт с ним не продлят. Мужчина едва не опустил руки. Ситуация критичная для молодой семьи с четырьмя маленькими детьми. Во время «Большого разговора» за помощью супруга Валерия обратилась к главе государства.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-4

Ирина Недобоева, СТВ:
В Белыничском дорожном ремонтно-строительном управлении трудится почти 6 десятков работников. Ямочный ремонт, укос обочин, строительство остановок, асфальтирование. Всего в округе обслуживается полтысячи километров дорог.

Эти же виды работ в течение двух лет выполнял и Валерий Дуров.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-7

Валерий Дуров, рабочий Белыничского дорожного ремонтно-строительного управления:
Нареканий на меня никаких нет, претензий тоже, все делаю, как положено. Мастера довольны. Сказали в отделе кадров, заканчивается контракт, приди. Думал на продление. Пришел. Наоборот, оказалось – отказ.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-10

В семье четверо детей. Младшей Алине всего 10 месяцев. Старшие мальчики – главные помощники.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-13

Александр Королёв:
Мы с младшим братом стараемся больше помогать маме. Выводим коз, кормим курей, кроликов. Ну, и конечно же помогаем сидеть с младшими сестричками.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-16

Смириться с тем, что главный кормилец такой большой семьи останется без зарплаты, супруга Валерия просто не смогла. Узнав о «Большом разговоре с Президентом», Оксана обратилась с просьбой о помощи.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-19

Оксана Королёва, многодетная мама:
Я не раз слышала, что Президент не оставляет людей с проблемами. Особенно другое отношение к многодетным семьям. Мы написали и буквально недели не прошло. Перезвонили с облисполкома, сказали, что будет решаться этот вопрос. Вызвали и продлили контракт. Мы остались очень довольны.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-22

Как оказалось, в управлении все же нарекания на Валерия были. Мужчина частенько отпрашивался, брал отгулы. Оно и понятно – в многодетной семье помощь отца никогда не бывает лишней. Но и работы на дорогах тоже хватает.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-25

Олег Филипов, начальник Белыничского дорожного ремонтно-строительного управления:
В рамках оптимизации был рассмотрен вопрос об уменьшении штата работников, но, когда этот человек обратился, мы еще на 2 месяца продлили контракт. А потом начался сезон, работы предостаточно, человек работает.

Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге-28

Скоро многодетная семья переедет в новую квартиру. Квадратные метры тоже предоставило государство.

# Большой разговор с Президентом # общество # Валерий Дуров # Александр Королёв # Оксана Королёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Известно, когда откроют 3-ю линию минского метро
10 июня 2019 18:40

Известно, когда откроют 3-ю линию минского метро

МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину
10 июня 2019 18:11

МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»
10 июня 2019 16:42

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»