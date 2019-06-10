Отца многодетной семьи уволили, а потом снова приняли на работу благодаря супруге

Новости Беларуси. Многодетная семья из Белынич Могилевской области едва не осталась без материальной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе семейства в дорожном управлении района сообщили, что контракт с ним не продлят. Мужчина едва не опустил руки. Ситуация критичная для молодой семьи с четырьмя маленькими детьми. Во время «Большого разговора» за помощью супруга Валерия обратилась к главе государства.

Ирина Недобоева, СТВ:

В Белыничском дорожном ремонтно-строительном управлении трудится почти 6 десятков работников. Ямочный ремонт, укос обочин, строительство остановок, асфальтирование. Всего в округе обслуживается полтысячи километров дорог. Эти же виды работ в течение двух лет выполнял и Валерий Дуров.

Валерий Дуров, рабочий Белыничского дорожного ремонтно-строительного управления:

Нареканий на меня никаких нет, претензий тоже, все делаю, как положено. Мастера довольны. Сказали в отделе кадров, заканчивается контракт, приди. Думал на продление. Пришел. Наоборот, оказалось – отказ.

В семье четверо детей. Младшей Алине всего 10 месяцев. Старшие мальчики – главные помощники.

Александр Королёв:

Мы с младшим братом стараемся больше помогать маме. Выводим коз, кормим курей, кроликов. Ну, и конечно же помогаем сидеть с младшими сестричками.

Смириться с тем, что главный кормилец такой большой семьи останется без зарплаты, супруга Валерия просто не смогла. Узнав о «Большом разговоре с Президентом», Оксана обратилась с просьбой о помощи.

Оксана Королёва, многодетная мама:

Я не раз слышала, что Президент не оставляет людей с проблемами. Особенно другое отношение к многодетным семьям. Мы написали и буквально недели не прошло. Перезвонили с облисполкома, сказали, что будет решаться этот вопрос. Вызвали и продлили контракт. Мы остались очень довольны.

Как оказалось, в управлении все же нарекания на Валерия были. Мужчина частенько отпрашивался, брал отгулы. Оно и понятно – в многодетной семье помощь отца никогда не бывает лишней. Но и работы на дорогах тоже хватает.

Олег Филипов, начальник Белыничского дорожного ремонтно-строительного управления:

В рамках оптимизации был рассмотрен вопрос об уменьшении штата работников, но, когда этот человек обратился, мы еще на 2 месяца продлили контракт. А потом начался сезон, работы предостаточно, человек работает.