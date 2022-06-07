«Только крепкие духом и телом люди способны защитить свою страну». В Житковичах прошёл военно-спортивный праздник

Новости Беларуси. Настоящий военно-спортивный тандем продемонстрировали участники праздника, который организовали в Житковичах. Центральный стадион города одновременно стал площадкой, которая объединила не только любителей спортивных состязаний, но и тех, кто не понаслышке знает вкус солдатской каши и запах пороха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды района и ребята, служащие в силах спецопераций Вооруженных Сил, соревновались в стрельбе, гиревом спорте, баскетболе. Выясняли первенство в футбольном матче и перетягивании каната. Особый колорит и эмоции внесло выступление на стадионе десантников. Голубые береты не только показали приемы рукопашного боя, но и устроили для гостей праздника выставку вооружения и военной техники.

Вадим Лукашевич, заместитель командующего силами специальных операций:

В здоровом теле – здоровый дух. Только сильные, крепкие духом и телом люди способны защитить свою страну, уберечь ее в ліхую гадзіну, защитить от любого врага. Сегодняшнее мероприятие показывает, насколько мы сильны, насколько белорусы едины, насколько наш белорусский народ сплочен.