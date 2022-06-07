Прямой эфир

«Только крепкие духом и телом люди способны защитить свою страну». В Житковичах прошёл военно-спортивный праздник

07 июня 2022 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Настоящий военно-спортивный тандем продемонстрировали участники праздника, который организовали в Житковичах. Центральный стадион города одновременно стал площадкой, которая объединила не только любителей спортивных состязаний, но и тех, кто не понаслышке знает вкус солдатской каши и запах пороха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Только крепкие духом и телом люди способны защитить свою страну». В Житковичах прошёл военно-спортивный праздник-1

Команды района и ребята, служащие в силах спецопераций Вооруженных Сил, соревновались в стрельбе, гиревом спорте, баскетболе. Выясняли первенство в футбольном матче и перетягивании каната. Особый колорит и эмоции внесло выступление на стадионе десантников. Голубые береты не только показали приемы рукопашного боя, но и устроили для гостей праздника выставку вооружения и военной техники.

«Только крепкие духом и телом люди способны защитить свою страну». В Житковичах прошёл военно-спортивный праздник-4

Вадим Лукашевич, заместитель командующего силами специальных операций:
В здоровом теле здоровый дух. Только сильные, крепкие духом и телом люди способны защитить свою страну, уберечь ее в ліхую гадзіну, защитить от любого врага. Сегодняшнее мероприятие показывает, насколько мы сильны, насколько белорусы едины, насколько наш белорусский народ сплочен.

«Только крепкие духом и телом люди способны защитить свою страну». В Житковичах прошёл военно-спортивный праздник-7

Спортивное мероприятие приурочили к Году исторической памяти. В доказательство того, что сила не только в единстве, но и приверженности к здоровому образу жизни.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Лукашевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными
07 июня 2022 07:07

В Могилёве установят миниатюру Троицкой церкви, остатки которой считали безвозвратно утраченными

Выставка «Белагро» начинает работу в «Великом камне». Какие новинки точно не оставят равнодушными?
07 июня 2022 06:34

Выставка «Белагро» начинает работу в «Великом камне». Какие новинки точно не оставят равнодушными?

«Производим продукты от поля до вилки». Директор белорусского агрокомбината об особенностях предприятия
06 июня 2022 20:16

«Производим продукты от поля до вилки». Директор белорусского агрокомбината об особенностях предприятия