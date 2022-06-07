Новости Беларуси. Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с крупным арабским инвестором в области строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммед аль-Аббар – руководитель компании из Арабских Эмиратов. Ожидается, что на встрече с главой государства речь пойдет о реализации в Минске совместных проектов. В частности, будут обсуждать строительство комплекса «Северный берег» и сотрудничество с белорусским Парком высоких технологий.