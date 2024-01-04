Льготный кредит на белорусские товары всего под 4% годовых! На каких условиях можно оформить?

Поддерживая инициативу правительства по стимулированию торговли отечественной продукции Беларусбанк запускает новый кредит на потребительские нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его будут выдавать на три года под фиксированную ставку 4 % годовых. Получатели смогут приобретать товары белорусских производителей. Это мебель, бытовая техника, оборудование, транспортные средства. Максимальная сумма кредита – 12 тысяч рублей.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления Беларусбанка:

Мы надеемся, что в год, объявленный Годом качества, стимулирование спроса на товары отечественного производства будет способствовать экономике роста наших предприятий и качеству жизни наших людей.

Подать заявку на кредит можно не только в учреждениях банка, но и дистанционно, через интернет-банкинг, М-банкинг и на сайте. Кроме того, для оформления не потребуется поручителей.