Бербок намерена обсудить с Китаем урегулирование конфликта в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее визит в Китай был нацелен на запуск процесса мирного урегулирования в Украине, подчеркнув значение поддержки Киева для обеспечения безопасности Германии и Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила необъявленный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. Российский президент Владимир Путин выдвинул условия для прекращения огня, отказ от вступления в НАТО.

После атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто угрожает жителям и инфраструктуре.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что предложения Москвы остаются в силе, но диалог с Украиной на данном этапе невозможен.