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Бербок намерена обсудить с Китаем урегулирование конфликта в Украине

02 декабря 2024 13:07
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее визит в Китай был нацелен на запуск процесса мирного урегулирования в Украине, подчеркнув значение поддержки Киева для обеспечения безопасности Германии и Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила необъявленный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. Российский президент Владимир Путин выдвинул условия для прекращения огня, отказ от вступления в НАТО.

После атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто угрожает жителям и инфраструктуре. 
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что предложения Москвы остаются в силе, но диалог с Украиной на данном этапе невозможен.

# Международная политика # Анналена Бербок

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