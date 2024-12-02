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Более 110 сотрудников МВД пострадали в ходе протестов в Тбилиси

02 декабря 2024 11:37
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В ходе акций протеста у здания парламента в Тбилиси пострадало более 110 сотрудников органов правопорядка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

Акции начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Участники акции забросали здание парламента камнями и петардами и устроили пожар. Полицейские разогнали их с применением водометов и слезоточивого газа, но демонстранты вернулись.

Некоторые из них были задержаны, в том числе и лидер оппозиции Зураб Джапаридзе. Партии оппозиции не признали результаты выборов и призвали к протестам. Президент Саломе Зурабишвили также призвала к демонстрациям.

# Международная политика

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