От веломаршрутов до зон отдыха – как гражданские инициативы меняют облик регионов Беларуси?

Хочешь изменить мир вокруг – начни со своего двора. Реализация гражданских инициатив в Беларуси стала одним из главных двигателей регионального развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году по всей стране конкурсный отбор прошли свыше полутора сотен народных проектов: спортивные площадки, веломаршруты, зоны отдыха и культурные пространства. Идеи исходят от самих жителей, а государство берет на себя основное финансирование. По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, именно такой формат работы, когда люди сами объединяются и участвуют в обустройстве родного края, дает самый искренний и долговечный результат. О том, как инициативные белорусы меняют облик своих регионов расскажет Анна Корольчук.

Звук велосипедов для деревни Загородье теперь дело привычное – здесь проложили маршрут для любителей активного отдыха. Тропа проходит по самым живописным местам района. Проектировали так, чтобы она была доступна каждому: от опытных велосипедистов до семей с детьми. Вдоль всей трассы установили экоуказатели, а с недавнего времени заработал и пункт проката инвентаря. В Толочинском районе появилась велотропа с прокатом инвентаря Всего в Витебской области планируют реализовать 27 проектов. Лучших выбирали из 80 заявок. На их воплощение из республиканского и областного бюджетов выделят около 500 тысяч рублей, а значит комфортных уголков в регионе станет еще больше.

А в Советском районе Гомеля открыли площадку для выгула и дрессировки собак. О ней жители мечтали давно: раньше на этом месте был пустырь, куда приводили питомцев со всех окрестных дворов. Воплощением идеи о многофункциональном комплексе для животных занялись активисты комитета территориального общественного самоуправления «Волгоградский».