В Толочинском районе появилась велотропа с прокатом инвентаря

Так, в деревне Загородье Толочинского района появилась велотропа. Маршрут проходит по живописным местам района. И уже стал популярным не только среди местных жителей, но и гостей Толочинского района. Тропу проектировали так, чтобы она была доступна каждому: от опытных велосипедистов до семей с детьми. Вдоль трассы установили экоуказатели. Кроме того, с недавнего времени здесь работает пункт проката инвентаря.

В Витебской области продолжают успешно реализовывать гражданские инициативы. Общественные пространства, спортивные площадки и парки создаются самими жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Редько, житель Толочина: Классная идея сделать прокат великов. Здесь безопасно, нет машин. Могут кататься и взрослые, и дети. Я взял себе велик на прокат. Можно ехать по асфальту, можно съехать на экотропу.

Анна Кулик, член Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

Пришла идея создания здесь дополнительной активности для жителей нашего города и гостей, создания велопроката. Создавалась эта гражданская инициатива компанией друзей, мы продумали идею, просчитали бюджет и поехали на защиту. На защите наша идея понравилась. Ее признали лучшей. Мы получили финансирование, закупили наши велосипеды.

Еще одна многофункциональная зона отдыха – «Сельский квартал» – появится в агрогороке Славени. Проект стал победителем конкурса гражданских инициатив. С каждым годом все больше жителей Витебской области предлагают идеи по благоустройству территорий. В 2026-м планируют реализовать 27 проектов. Их отобрали на конкурсной основе из 80-ти заявок. На воплощение идей из республиканского и областного бюджетов выделят около 500 тысяч рублей.