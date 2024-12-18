Делегация Новосибирска находится в Минске с визитом для обсуждения перспектив взаимодействия

Возобновление авиарейсов, приобретение спецтехники и проектирование метро. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым. В эти дни делегация из города-побратима находится с визитом в белорусской столице. Стороны сверили часы по двустороннему сотрудничеству и обсудили ближайшие перспективы взаимодействия. В частности, новосибирской стороне интересно сотрудничество по вопросам содержания улично-дорожной сети и в части проектирования метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска (Россия): У нас есть перспективы сотрудничества в вопросах метростроения. Мы посмотрели рынок, и в Минске есть выраженная компетенция по проектированию метрополитена. В рамках форума «Технопром» подписали соглашение о сотрудничестве. «Меморандум о взаимодействии» называется этот документ. Если наши белорусские коллеги будут конкурентны по цене и качеству, то мы с большим удовольствием подпишем с ними контракт.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы можем работать и в области здравоохранения. Очень хорошие перспективы по совместному сотрудничеству предприятий в области науки, потому что развита наука в Новосибирске на высоком уровне.

Также российские партнеры заинтересованы в приобретении спецтехники Минского производства. Только в 2024 году Новосибирск закупил 20 погрузчиков, которые задействуют в очищении улиц от снега. Запланировано расширение сотрудничества и по другим направлениям.