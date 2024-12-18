Определены места для проведения предвыборной агитации в Минске

Определены места для проведения предвыборной агитации в столице. Соответствующее решение размещено на официальном сайте Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сформированы перечни из 312 мест для размещения агитационных печатных материалов и 90 помещений для встреч кандидатов в Президенты, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями. Кроме того разрешено размещать агитационные печатные материалы кандидатов на информационных стендах объектов, которые находятся в собственности Минска. По предварительному согласованию с руководителями. Это жилищно-эксплутационные организации, учреждения здравоохранения, культуры, объекты торговли, кинотеатры и другие.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Также решением установлены места для проведения кандидатами и их доверенными лицами массовых мероприятий. Это площадки на территории города Минска, за исключением тех мест, которые запрещены для проведения массовых мероприятий. То есть собрания вне помещений, митинги, пикетирование. Это широкий перечень, который содержит ограничения, установленные законом о массовых мероприятиях, а также несколько площадок возле отдельных объектов. В первую очередь, в целях обеспечения безопасности граждан.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Предшествующая им агитация охватит период с 1 по 25 января включительно.