От субботы к субботе звонков, как и проблем, становится меньше: прямые линии 3 декабря работали по всей стране

Новости Беларуси. Снегопады не обходят стороной и Беларусь. Больше всего осадков выпало на севере страны.

Впрочем, дороги здесь расчищают своевременно.

Это подтвердила работа прямой линии. Традиционное для субботы телефонное общение местной власти с жителями, как и по всей стране, прошло в Витебском районе.

Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:

Сегодня мы предполагали, что будут вопросы по расчистке дорог. Как правило, это отдаленные деревни. К счастью, проблем не было. Ни одного звонка по расчистке дорог не было.

Это говорит о том, что жилищно-коммунальное хозяйство, дорожные службы на местах сработали достаточно оперативно.

Существуют, по прежнему все-таки, остаются обращения по работе жилищно-коммунального хозяйства.

Всего за время работы телефонной линии 3 декабря в райисполком поступило 10 обращений. Впрочем от субботы к субботе звонков, как и проблем, которые требуют решения, становится меньше.

Многие вопросы удаётся решить оперативно.

Так, в агрогородке Кировская местным жителям удалось вернуть дорогам надлежащее состояние.

Их разбили лесовозы, которые проезжали через населённый пункт, сокращая путь от леса до перерабатывающего предприятия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Святослав Полевой, житель агрогородка Кировская:

Невозможно детей выпустить на улицу, невозможно разъехаться на поворотах, так как у них радиус большой и постоянные неудобства. Во-первых, шум, пыль от них. И очень сильно разбивается дорога.

Виктор Соколов, командир взвода дорожно-патрульной службы ГАИ Витебского района:

Поступали жалобы от местного населения, что здесь движутся автомобили грузовые, разбивают проезжую часть. После установки дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автомобилей, нарушения прекратились.