От станции метро Тракторный завод теперь без пересадок можно добраться до Степянки: автобусный маршрут № 71 возобновил работу

Новости Беларуси. И снова в строю. Автобусный маршрут №71 сегодня возобновил свою работу. От станции метро Тракторный завод теперь без проблем и пересадок можно добраться до Степянки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запустили его еще в 2011 году. Но ремонт дороги стал причиной его временной приостановки. К слову, изменится и расписание движения автобуса №43, который также курсирует в будние дни.