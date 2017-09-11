В Минске появится Парк писателей

Новости Беларуси. Парк писателей может появиться в Минске. В честь творческих людей планируют назвать пока безымянную зелёную зону возле Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Концепция парка еще разрабатывается. Но не исключено, что первые деревья здесь появятся уже осенью.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей в Беларуси»:

Прекрасная у нас Национальная библиотека, здание красивое. Мы проанализировали. поговорили с учеными и подумали, а не создать ли нам там Парк писателей в честь 500-летия белорусского книгопечатания, поставить там камень с памятной надписью.