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В Минске появится Парк писателей

11 сентября 2017 19:56
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Новости Беларуси. Парк писателей может появиться в Минске. В честь творческих людей планируют назвать пока безымянную зелёную зону возле Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Концепция парка еще разрабатывается. Но не исключено, что первые деревья здесь появятся уже осенью.

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Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей в Беларуси»:
Прекрасная у нас Национальная библиотека, здание красивое. Мы проанализировали. поговорили с учеными и подумали, а не создать ли нам там Парк писателей в честь 500-летия белорусского книгопечатания, поставить там камень с памятной надписью.

Также на карте столицы, в строящемся комплексе «Минск-Мир», могут появиться улица Братская и проспект Мира. Изученив мнения жителей, окончательно решение примут депутаты Мингорсовета.

# общество # Фотофакт # Парки Минска # Николай Чергинец

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