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Возле станций метро Малиновка, Каменная Горка и Уручье установили велопарковки

11 сентября 2017 20:12
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Новости Беларуси. Три станции метро – Малиновка, Каменная Горка и Уручье - теперь станут причалом для велотранспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле станций метро Малиновка, Каменная Горка и Уручье установили велопарковки-1

Здесь установили так называемые перехватывающие парковки. Для белорусской столицы - это новшество. Сохранность двухколесного транспорта не гарантируется, но для культуры велодвижения – шаг вперед. Сейчас велосипедисты, как правило, оставляют свои двухколесные средства передвижения у входа в метро, у торговых центров или в ближайших дворах.

Возле станций метро Малиновка, Каменная Горка и Уручье установили велопарковки-3

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Идея объединить два вида транспорта, совместить удобство проезда к метро на велосипеде, чтобы не идти далеко пешком и не пользоваться подвозными автобусами, троллейбусами и скорость метро

Возле станций метро Малиновка, Каменная Горка и Уручье установили велопарковки-5

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Павел Горбунов

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