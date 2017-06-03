Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе

Субботнее общение власти и населения посредством «прямых линий» продолжилось сегодня в Беларуси. С 9 до 12 во всех администрациях городов и районов страны сотни людей могли поговорить с чиновниками о наболевшем.

В рейтинге обращений первое место уверенно держат проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

В том числе и в северной столице. Впрочем, звонят уже редко. На «прямую линию» в Витебский горисполком сегодня обратились меньше десяти человек.