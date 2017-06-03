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Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе

03 июня 2017 10:35
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Субботнее общение власти и населения посредством «прямых линий» продолжилось сегодня в Беларуси. С 9 до 12 во всех администрациях городов и районов страны сотни людей могли поговорить с чиновниками о наболевшем.

В рейтинге обращений первое место уверенно держат проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

В том числе и в северной столице. Впрочем, звонят уже редко. На «прямую линию» в Витебский горисполком сегодня обратились меньше десяти человек.

Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе -1

Зинаида Королёва, заместитель председателя Витебского горисполкома:
Это прямое общение с заявителем. Это позволяет более детально услышать заявителя, разобраться в проблеме,

задать наводящие вопросы, которые уточнят суть той проблемы, с которой заявитель обращается.

Елизавета Костюхина – из числа тех, кому не безраличны пейзажи родного города. Впервые она обратилась на прямую линию в апреле.

Тогда вопрос, который не решался несколько недель, был закрыт в течение часа.

Практика – эффективная. И сегодня женщина вновь пообщалась с местной властью.

Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе -4

Елизавета Костюхина, житель Витебска:
Сейчас обратилась я по поводу детской площадки. Вы видите, в каком она состоянии:

ни песочницы, ни песка. Дорожки все никакие.

Детям негде ни покататься, ни поиграть.

Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе -7

Площадку установили, когда еще дети Елизаветы Костюхиной были совсем маленькими. Сегодня женщина ратует за малышей,

живущих в пяти соседних многоэтажках и двух общежитиях.

В Горисполкоме обещают помочь уже в ближайшее время.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Зинаида Королева # Елизавета Костюхина

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