Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе
Субботнее общение власти и населения посредством «прямых линий» продолжилось сегодня в Беларуси. С 9 до 12 во всех администрациях городов и районов страны сотни людей могли поговорить с чиновниками о наболевшем.
В рейтинге обращений первое место уверенно держат проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
В том числе и в северной столице. Впрочем, звонят уже редко. На «прямую линию» в Витебский горисполком сегодня обратились меньше десяти человек.
Зинаида Королёва, заместитель председателя Витебского горисполкома:
Это прямое общение с заявителем. Это позволяет более детально услышать заявителя, разобраться в проблеме,
задать наводящие вопросы, которые уточнят суть той проблемы, с которой заявитель обращается.
Елизавета Костюхина – из числа тех, кому не безраличны пейзажи родного города. Впервые она обратилась на прямую линию в апреле.
Тогда вопрос, который не решался несколько недель, был закрыт в течение часа.
Практика – эффективная. И сегодня женщина вновь пообщалась с местной властью.
Елизавета Костюхина, житель Витебска:
Сейчас обратилась я по поводу детской площадки. Вы видите, в каком она состоянии:
ни песочницы, ни песка. Дорожки все никакие.
Детям негде ни покататься, ни поиграть.
Площадку установили, когда еще дети Елизаветы Костюхиной были совсем маленькими. Сегодня женщина ратует за малышей,
живущих в пяти соседних многоэтажках и двух общежитиях.
В Горисполкоме обещают помочь уже в ближайшее время.