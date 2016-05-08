От шара Тесла и до лампы без проводов: выставка необычных изобретений в Минске

Отрадно предаться безумию, где это уместно, – учил римский поэт Гораций. В копилке истории есть масса примеров, когда странные ученые покорили мир дурацкими на первый взгляд изобретениями.

Андрей Леневич, научный сотрудник дома-музея I съезда РСДРП:

Всем людям интересно, любого возраста. Ведь главная задача нашей выставки – не только познакомить людей с механикой, электричеством и так далее. Ведь самое главное, что кто-то из тех, кто пришел к нам сегодня на выставку, возможно, в будущем станет ученым. Поэтому в нашем музее создается будущее.

Примечательна экспозиция тем, что доступна и полностью интерактивна. А это значит, что все 20 экспонатов можно потрогать и испытать законы физики на себе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Участниц выставки:

Если посмотреть, мы видим шар, в котором бегут электрические разряды. Но если мы берем и просто прикладываем сюда палец, разряд начинает бить в палец и двигаться за ним по кругу. Можно сделать несколько разрядов. Совершенно безопасно.

Плазменную лампу, или шар Тесла, часто называют магическим шаром. В Средневековье чудеса науки считались богохульством и волшебством. И это неудивительно. Человека пугают загадочные на первый взгляд законы физики.

На этой выставке понятным становится многое. Оказывается, совсем необязательно быть волшебником, чтобы почувствовать себя батарейкой. Извергнуть настоящую мини-молнию из электрофорной машины или включить лампу без проводов. Получается почти меч Джедая.

Оксана Журавлева, посетитель выставки:

Отличная выставка. Маленькая, но собраны великолепные экспонаты, очень интересные и взрослым, и детям.

Второклассница Катя вместе с мамой приехала в Минск из Москвы. На эту выставку попали случайно и совсем не пожалели, ведь не каждый день можно увидеть, как в небольшом объеме ящика отражается бесконечность.

А вот студентам БГУИР больше всего понравилась простая на вид головоломка.

Олег Кащинский, студент I курса БГУИР:

Больше всех, естественно, мне и моим одногруппникам понравилось собирать букву «Т» из мраморных блоков, которые имеют очень непростой дизайн. И сложно это было для многих.

Виктория Грибовская, студентка I курса БГУИР:

Одна девочка получила полуавтомат по английскому благодаря тому, что она собрала букву «Т». И, вообще, все экспонаты очень интересные.