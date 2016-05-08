Колокольный перезвон в храмах Беларуси: любой желающий может попробовать себя в роли звонаря

Новости Беларуси. Колокольный перезвон льется в эти дни из всех храмов. Это непременный атрибут пасхальной недели. Обычно у каждой тональности свой смысл, но на этой неделе просто «звонят». Причём в роли звонаря может попробовать себя любой желающий, достаточно лишь получить благословение.

От благовеста до трезвона – колокольная рапсодия всю эту неделю звучала во многих православных храм и монастырях. У верующих самое торжественное время года: дни радости о Воскресшем Христе.

Пасхальной радостью православная церковь на этой неделе делится со всем миром. Поэтому любой желающий может позвонить в колокола. У каждого получается по-разному. Как говорят, кому как Бог даёт. То, что чувствует человек в душе, телекамера передать не может.

Достучаться до небес обывателям помогают звонари. В Свято-Елизаветинском монастыре это послушание, по-мирскому задание, поручили сестер Галине. Монахини терпеливо даёт мастер-классы всем новичкам.

Пасхальная радость по расписанию. Рядом больница и детский сад. Поэтому с часу до трёх – на колокольне «тихий» час. А так матушка Галина здесь всегда: с утра до Вечерней. Говорит, что не устаёт, только крылья у неё больше становятся.

Сестра Галина, монахиня Свято-Елизаветинского монастыря:

Колокол обладает божьей благодатью. Если ум это не понимает, то сердце это чувствует. Когда люди приходят на колокольню, ты заражаешься этой радостью, которую они приносят с собой. Чаще всего взрослые становятся здесь детьми.

Конечно, двери не всех колоколен распахнуты для прихожан. Там, где лестницы крутые, людей не пускают. В Минске основное место колокольного паломничества – Свято-Елизаветинский монастырь.

Даже учёные доказали, что у звона есть лечебные свойства. А люди духовные в нематериальную силу колокольной молитвы верят так же, как и в церковное приветствие «Христос Воскресе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.