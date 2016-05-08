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Патриотическая акция «Гордимся родиной своей» прошла на площади Государственного флага в Минске

08 мая 2016 11:01
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Новости Беларуси. По традиции основное торжество по случаю празднования символов независимости прошли на площади Государственного флага в Минске. Здесь патриотическая акция «Гордимся родиной своей» собрала молодежь, представителей трудовых коллективов, общественности и ветеранов. Официальная встреча  стала своеобразной эстафетой  патриотизма между поколениями. В преддверии Дня Победы слова благодарности прозвучали для ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Радкевич, член общественного объединения «Белая Русь»:
Сегодняшняя праздничная атмосфера – это, в первую очередь, не просто дань чести символам нашего государства, это дань памяти тем многим годам, в течение которых Беларусь получала свое становление, становилась суверенной, самостоятельной, налаживала связи с другими государствами. Этот патриотизм выражается не только в любви к этому символизму, но и в любви к тому, что делает твое государство.

Павел Внучко, учащийся 9-го класса СШ №132 Минска:
С каждым годом я хочу жить здесь, я хочу развиваться, я хочу делать для этой страны, делать то, чтобы она была лучше. Это не то, что патриотизм, это гордость.

# общество # Герб и флаг Беларуси # Антон Радкевич

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